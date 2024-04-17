https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/abd-bmye-tam-uyelik-filistinlilere-devlet-kurma-konusunda-yardimci-olmayacak-1082848758.html

ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak

ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak

Sputnik Türkiye

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, BM'ye tam üyeliğin Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacağını söyledi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T07:13+0300

2024-04-17T07:13+0300

2024-04-17T07:13+0300

dünya

abd

amerika birleşik devletleri

birleşmiş milletler (bm)

linda thomas-greenfield

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

joe biden

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını tavsiye eden bir BM kararının İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasına yardımcı olacağını düşünmediğini söyledi.Thomas-Greenfield Seul'de düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin Filistin Yönetimi'nin BM'ye tam üyelik talebini tanımaya açık olup olmadığının sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.Thomas-Greenfield açıklamasında, "Güvenlik Konseyi'nde bir karar almanın bizi ileriye dönük iki devletli bir çözüm bulabileceğimiz bir yere götüreceğini düşünmüyoruz" dedi.Temsilci ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'un iki devletli bir çözümü desteklediğini ve bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için sahada çalıştığını kesin bir dille ifade ettiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/fetih-hareketi-abd-filistin-devleti-kurulmasi-konusunda-gercekten-ilgili-ve-istekli-degil-1080923049.html

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abd, amerika birleşik devletleri, birleşmiş milletler (bm), linda thomas-greenfield , filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, joe biden