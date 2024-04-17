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ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak
ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak
Sputnik Türkiye
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, BM'ye tam üyeliğin Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacağını söyledi. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını tavsiye eden bir BM kararının İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasına yardımcı olacağını düşünmediğini söyledi.Thomas-Greenfield Seul'de düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin Filistin Yönetimi'nin BM'ye tam üyelik talebini tanımaya açık olup olmadığının sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.Thomas-Greenfield açıklamasında, "Güvenlik Konseyi'nde bir karar almanın bizi ileriye dönük iki devletli bir çözüm bulabileceğimiz bir yere götüreceğini düşünmüyoruz" dedi.Temsilci ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'un iki devletli bir çözümü desteklediğini ve bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için sahada çalıştığını kesin bir dille ifade ettiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240220/fetih-hareketi-abd-filistin-devleti-kurulmasi-konusunda-gercekten-ilgili-ve-istekli-degil-1080923049.html
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ABD: BM'ye tam üyelik Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacak

07:13 17.04.2024
© AP Photo / Seth WenigABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield
ABD BM DAimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield, BM'ye tam üyeliğin Filistinlilere devlet kurma konusunda yardımcı olmayacağını söyledi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada Filistin yönetiminin Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasını tavsiye eden bir BM kararının İsrail-Filistin çatışmasına iki devletli bir çözüm bulunmasına yardımcı olacağını düşünmediğini söyledi.
Thomas-Greenfield Seul'de düzenlenen bir basın toplantısında, ABD'nin Filistin Yönetimi'nin BM'ye tam üyelik talebini tanımaya açık olup olmadığının sorulması üzerine bu açıklamayı yaptı.
Thomas-Greenfield açıklamasında, "Güvenlik Konseyi'nde bir karar almanın bizi ileriye dönük iki devletli bir çözüm bulabileceğimiz bir yere götüreceğini düşünmüyoruz" dedi.
Temsilci ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'un iki devletli bir çözümü desteklediğini ve bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek için sahada çalıştığını kesin bir dille ifade ettiğini söyledi.
İsrail Filistin Gazze bomba saldırı Filistin bayrak gösteri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Fetih Hareketi: ABD, Filistin devleti kurulması konusunda gerçekten ilgili ve istekli değil
20 Şubat, 16:21
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