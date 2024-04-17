https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/beyaz-saray-devrim-muhafizlarini-etkileyecek-yeni-yaptirimlar-uygulayacagiz-1082847498.html
Beyaz Saray: Devrim Muhafızları'nı etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağız
Beyaz Saray: Devrim Muhafızları'nı etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağız
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a karşı yeni yaptırımlar... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T06:48+0300
2024-04-17T06:48+0300
2024-04-17T06:48+0300
dünya
abd
beyaz saray
jake sullivan
ortadoğu
iran
iran devrim muhafızları
iran savunma bakanlığı
yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185975_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_c89d5659c697a621834081b462a15263.jpg
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD'nin yakında İran'a karşı Devrim Muhafızlarını etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.Sullivan açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:Sullivan ayrıca ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının 'müttefikler ve ortaklar' tarafından da uygulanmasını beklediğini söyledi.Sullivan açıklamasında ek olarak ABD ordusunun İran'ın füze ve insansız hava aracı kabiliyetlerini zayıflatmak için 'Ortadoğu genelinde hava savunma, füze savunma ve erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu geliştireceğini' de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/abd-disisleri-israil-iran-saldirilarina-nasil-yanit-verilecegi-konusunda-planlarini-paylasmadi-1082842935.html
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185975_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_199f1ea6fae5edf1ec9f4e9b6d592861.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyaz saray, jake sullivan, ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, iran savunma bakanlığı, yaptırım
abd, beyaz saray, jake sullivan, ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, iran savunma bakanlığı, yaptırım
Beyaz Saray: Devrim Muhafızları'nı etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağız
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulayacağını söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD'nin yakında İran'a karşı Devrim Muhafızlarını etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.
Sullivan açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:
Önümüzdeki günlerde ABD, füze ve insansız hava aracı programlarının yanı sıra İran Devrim Muhafızları ve İran'ı destekleyen kuruluşlar da dahil olmak üzere İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak. Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı'nı destekleyen kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulayacak.
Sullivan ayrıca ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının 'müttefikler ve ortaklar' tarafından da uygulanmasını beklediğini söyledi.
Sullivan açıklamasında ek olarak ABD ordusunun İran'ın füze ve insansız hava aracı kabiliyetlerini zayıflatmak için 'Ortadoğu genelinde hava savunma, füze savunma ve erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu geliştireceğini' de sözlerine ekledi.