https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/beyaz-saray-devrim-muhafizlarini-etkileyecek-yeni-yaptirimlar-uygulayacagiz-1082847498.html

Beyaz Saray: Devrim Muhafızları'nı etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağız

Beyaz Saray: Devrim Muhafızları'nı etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağız

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından ABD'nin önümüzdeki günlerde İran'a karşı yeni yaptırımlar... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T06:48+0300

2024-04-17T06:48+0300

2024-04-17T06:48+0300

dünya

abd

beyaz saray

jake sullivan

ortadoğu

iran

iran devrim muhafızları

iran savunma bakanlığı

yaptırım

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD'nin yakında İran'a karşı Devrim Muhafızlarını etkileyecek yeni yaptırımlar uygulayacağını duyurdu.Sullivan açıklamasında şu ifadeleri dile getirdi:Sullivan ayrıca ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının 'müttefikler ve ortaklar' tarafından da uygulanmasını beklediğini söyledi.Sullivan açıklamasında ek olarak ABD ordusunun İran'ın füze ve insansız hava aracı kabiliyetlerini zayıflatmak için 'Ortadoğu genelinde hava savunma, füze savunma ve erken uyarı sistemlerinin entegrasyonunu geliştireceğini' de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/abd-disisleri-israil-iran-saldirilarina-nasil-yanit-verilecegi-konusunda-planlarini-paylasmadi-1082842935.html

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abd, beyaz saray, jake sullivan, ortadoğu, iran, iran devrim muhafızları, iran savunma bakanlığı, yaptırım