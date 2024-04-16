https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/abd-disisleri-israil-iran-saldirilarina-nasil-yanit-verilecegi-konusunda-planlarini-paylasmadi-1082842935.html
ABD Dışişleri: İsrail, İran saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda planlarını paylaşmadı
ABD Dışişleri: İsrail, İran saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda planlarını paylaşmadı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail’in İran saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda ABD ile planlarını paylaşmadığını belirtti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T23:34+0300
2024-04-16T23:34+0300
2024-04-16T23:34+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail’in İran'ın geçen hafta sonu düzenlediği saldırılara nasıl yanıt vereceğine ilişkin planlarını ABD ile paylaşmadığını söyledi.‘İsrail'in İran saldırısına yanıt olarak atmayı planladığı adımları ABD ile paylaşıp paylaşmadığı’ sorusuna Miller, “Hayır, paylaşmadılar” şeklinde yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-savunma-bakani-galant-iranin-fuze-saldirisi-basarisiz-oldu-1082838555.html
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israil, abd, iran, saldırı
israil, abd, iran, saldırı
ABD Dışişleri: İsrail, İran saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda planlarını paylaşmadı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, İsrail’in İran saldırılarına nasıl yanıt verileceği konusunda ABD ile planlarını paylaşmadığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail’in İran'ın geçen hafta sonu düzenlediği saldırılara nasıl yanıt vereceğine ilişkin planlarını ABD ile paylaşmadığını söyledi.
‘İsrail'in İran saldırısına yanıt olarak atmayı planladığı adımları ABD ile paylaşıp paylaşmadığı’ sorusuna Miller, “Hayır, paylaşmadılar” şeklinde yanıtladı.