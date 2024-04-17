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'Ben Vladimir Putin' kitabı Ankara’da tanıtıldı
'Ben Vladimir Putin' kitabı Ankara’da tanıtıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı zamanlarda yaptığı konuşmalar ve kaleme aldığı yazılar “Ben Vladimir Putin” adıyla yayımlanan kitapta toplandı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T22:10+0300
2024-04-17T22:10+0300
türkiye
vladimir putin
rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları
kitap
rusya ankara büyükelçliği
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
mehmet perinçek
apollinariya avrutina
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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında; Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı konuşmalar ile makaleleri içeren ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitap, Ankara'daki Rus Evi'nde tanıtıldı.'İki ülke ilişkileri gelişmeli'Türk okuyucuların, kitabı okuduğunda Putin'i daha iyi tanıyacağını ifade eden Büyükelçi Yerhov şunları söyledi:'Rusya ve Türkiye’nin kadersel bağı var'Kitabın editörlüğünü yapan tarihçi Mehmet Perinçek ise Rusya ve Türkiye’nin tarihte kader birliği yaptığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Putin’in söylemleri Türkiye’de büyük ilgi görüyor'Sunumda konuşan kitabın yayıncısı Erdem Ergen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve açıklamalarının Türk kamuoyu tarafından büyük ilgi gördüğüne vurgu yaparak "Vladimir Putin, jeopolitik gündemi belirleyen dünya liderlerinden biri. Bu bakımdan kitabın Türk okurları arasında popüler olacağına eminim" dedi.Tanıtımın davetlilerinde St. Petersburg Devlet Üniversitesi Çağdaş Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkileri Araştırmaları Merkezi Diraktörü Prof. Dr. Apollinaria Avrutina’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in hayatına ilişkin bilgiler verdi.
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vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, kitap, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mehmet perinçek, apollinariya avrutina, st. petersburg devlet üniversitesi
vladimir putin, rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları, kitap, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov, mehmet perinçek, apollinariya avrutina, st. petersburg devlet üniversitesi

'Ben Vladimir Putin' kitabı Ankara’da tanıtıldı

22:10 17.04.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritBen Vladimir Putin
Ben Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
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Osman Nuri Cerit
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı zamanlarda yaptığı konuşmalar ve kaleme aldığı yazılar “Ben Vladimir Putin” adıyla yayımlanan kitapta toplandı. Kitabın tanıtım toplantısında konuşan Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov kitabın iki ülke halklarının birbirini anlamasında bir araç olacağını vurguladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında; Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı konuşmalar ile makaleleri içeren ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitap, Ankara'daki Rus Evi'nde tanıtıldı.

'İki ülke ilişkileri gelişmeli'

Türk okuyucuların, kitabı okuduğunda Putin'i daha iyi tanıyacağını ifade eden Büyükelçi Yerhov şunları söyledi:

"Bu kitabı hazırlarken okurların aşama aşama Putin'in nasıl politikacı olduğunu anlamalarını istedik. Taraflar arası çatışmalar artmakta, devletlerarası sistemler yıkılmaktadır, uluslararası hukuk prensipleri bozulmaktadır. Bu şartlar altında birbirimizi tanımak ve anlamak kritik önemlidir. Bu kitap bizim halklarımızı temsil eden liderden oluşuyor. Putin ne düşüyorsa nüfusumuzun yüzde 80 civarı aynı düşünüyor. Çünkü onlar son seçimde ona oy verdiler. İki taraf ilişkilerimiz başarılı olarak gelişsin. İki halk arasında dostluk sağlansın, iş birliğimiz başarılı olsun."

'Rusya ve Türkiye’nin kadersel bağı var'

Kitabın editörlüğünü yapan tarihçi Mehmet Perinçek ise Rusya ve Türkiye’nin tarihte kader birliği yaptığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkiler sadece iki ülkenin değil, tüm bölgenin işine yarıyor. İlişkilerdeki olumsuzluklar Batı'nın işine yarıyor. Bu kitap sadece Rusya'yı anlamanızı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Rusya ile Türkiye'nin birbirine, bölgelere nasıl bağlandığının da açık bir örneği olacak. İki ülkenin birbirine ihtiyacı var”

'Putin’in söylemleri Türkiye’de büyük ilgi görüyor'

Sunumda konuşan kitabın yayıncısı Erdem Ergen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve açıklamalarının Türk kamuoyu tarafından büyük ilgi gördüğüne vurgu yaparak "Vladimir Putin, jeopolitik gündemi belirleyen dünya liderlerinden biri. Bu bakımdan kitabın Türk okurları arasında popüler olacağına eminim" dedi.
Tanıtımın davetlilerinde St. Petersburg Devlet Üniversitesi Çağdaş Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkileri Araştırmaları Merkezi Diraktörü Prof. Dr. Apollinaria Avrutina’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in hayatına ilişkin bilgiler verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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