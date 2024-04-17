https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/ben-vladimir-putin-kitabi-ankarada-tanitildi-1082882227.html

'Ben Vladimir Putin' kitabı Ankara’da tanıtıldı

'Ben Vladimir Putin' kitabı Ankara’da tanıtıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in farklı zamanlarda yaptığı konuşmalar ve kaleme aldığı yazılar “Ben Vladimir Putin” adıyla yayımlanan kitapta toplandı... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T22:10+0300

2024-04-17T22:10+0300

2024-04-17T22:10+0300

türkiye

vladimir putin

rusya devlet başkanı vladimir putin'in 66. doğum günü kutlamaları

kitap

rusya ankara büyükelçliği

rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov

mehmet perinçek

apollinariya avrutina

st. petersburg devlet üniversitesi

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım toplantısında; Putin’in farklı zamanlarda yaptığı ve kaleme aldığı konuşmalar ile makaleleri içeren ‘Ben Vladimir Putin’ adlı kitap, Ankara'daki Rus Evi'nde tanıtıldı.'İki ülke ilişkileri gelişmeli'Türk okuyucuların, kitabı okuduğunda Putin'i daha iyi tanıyacağını ifade eden Büyükelçi Yerhov şunları söyledi:'Rusya ve Türkiye’nin kadersel bağı var'Kitabın editörlüğünü yapan tarihçi Mehmet Perinçek ise Rusya ve Türkiye’nin tarihte kader birliği yaptığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:'Putin’in söylemleri Türkiye’de büyük ilgi görüyor'Sunumda konuşan kitabın yayıncısı Erdem Ergen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve açıklamalarının Türk kamuoyu tarafından büyük ilgi gördüğüne vurgu yaparak "Vladimir Putin, jeopolitik gündemi belirleyen dünya liderlerinden biri. Bu bakımdan kitabın Türk okurları arasında popüler olacağına eminim" dedi.Tanıtımın davetlilerinde St. Petersburg Devlet Üniversitesi Çağdaş Türkiye ve Rusya-Türkiye ilişkileri Araştırmaları Merkezi Diraktörü Prof. Dr. Apollinaria Avrutina’da Rusya Devlet Başkanı Putin’in hayatına ilişkin bilgiler verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kremlinin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082576002.html

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