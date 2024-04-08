https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kremlinin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082576002.html

Kremlin'in Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin'in Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temaslar için hazırlık yapıldığını ve iki... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T13:17+0300

2024-04-08T13:17+0300

2024-04-08T13:17+0300

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putin-erdoğan görüşmesi

kremlin

dmitriy peskov

ankara

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Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri ve Türkiye'deki yerel seçimler sonrasına bırakılan Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, "En üst düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. En üst düzeydeki Rus-Türk temaslarının tarihleri henüz belli değil ancak bunların yakın gelecekte gerçekleşeceğine dair anlayış hakim" ifadelerini kullandı.'Finansal meselelerde düzenli olarak temas gerçekleştiriliyor'Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretten önce Rusya'dan banka transferlerinde yaşanan zor durum ışığında Rus tarafının Türk meslektaşlarıyla görüşmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine Peskov, "Tüm finansal meselelerde, bu durumdan bir çıkış yolu bulmak amacıyla düzenli olarak temaslar gerçekleştiriliyor. Sorunlar belli ve bu sorunların nedeninin ne olduğu aşikar. Bu, hem Rus hem de Türk işletmelerin çıkarlarına ciddi zarar veriyor" dedi.Erdoğan "Seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacağız" demiştiMart ortasında 15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html

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rusya, türkiye, türk-rus ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov, ankara, moskova