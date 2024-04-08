https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/kremlinin-putin-erdogan-gorusmesine-iliskin-aciklama-1082576002.html
Kremlin'in Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin'in Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temaslar için hazırlık yapıldığını ve iki... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T13:17+0300
2024-04-08T13:17+0300
2024-04-08T13:17+0300
dünya
rusya
türkiye
türk-rus ilişkileri
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
kremlin
dmitriy peskov
ankara
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Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri ve Türkiye'deki yerel seçimler sonrasına bırakılan Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.Kremlin Sözcüsü Peskov, "En üst düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. En üst düzeydeki Rus-Türk temaslarının tarihleri henüz belli değil ancak bunların yakın gelecekte gerçekleşeceğine dair anlayış hakim" ifadelerini kullandı.'Finansal meselelerde düzenli olarak temas gerçekleştiriliyor'Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretten önce Rusya'dan banka transferlerinde yaşanan zor durum ışığında Rus tarafının Türk meslektaşlarıyla görüşmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine Peskov, "Tüm finansal meselelerde, bu durumdan bir çıkış yolu bulmak amacıyla düzenli olarak temaslar gerçekleştiriliyor. Sorunlar belli ve bu sorunların nedeninin ne olduğu aşikar. Bu, hem Rus hem de Türk işletmelerin çıkarlarına ciddi zarar veriyor" dedi.Erdoğan "Seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacağız" demiştiMart ortasında 15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/natodan-bir-itiraf-daha-ukraynadaki-savas-nato-icin-gerekli-1082458121.html
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rusya, türkiye, türk-rus ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov, ankara, moskova
rusya, türkiye, türk-rus ilişkileri, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov, ankara, moskova
Kremlin'in Putin-Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki temaslar için hazırlık yapıldığını ve iki liderin yakın gelecekte bir araya gelebileceğini söylerken henüz kesin tarihin belli olmadığını kaydetti.
Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri ve Türkiye'deki yerel seçimler sonrasına bırakılan Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında Kremlin'den yeni açıklama geldi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, "En üst düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. En üst düzeydeki Rus-Türk temaslarının tarihleri henüz belli değil ancak bunların yakın gelecekte gerçekleşeceğine dair anlayış hakim" ifadelerini kullandı.
'Finansal meselelerde düzenli olarak temas gerçekleştiriliyor'
Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye gerçekleştireceği ziyaretten önce Rusya'dan banka transferlerinde yaşanan zor durum ışığında Rus tarafının Türk meslektaşlarıyla görüşmeyi planlayıp planlamadığının sorulması üzerine Peskov, "Tüm finansal meselelerde, bu durumdan bir çıkış yolu bulmak amacıyla düzenli olarak temaslar gerçekleştiriliyor. Sorunlar belli ve bu sorunların nedeninin ne olduğu aşikar. Bu, hem Rus hem de Türk işletmelerin çıkarlarına ciddi zarar veriyor" dedi.
Erdoğan "Seçimlerden sonra Putin'i ağırlayacağız" demişti
Mart ortasında 15.'si düzenlenen Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'iki yılı aşkın süredir Ukrayna'da devam eden savaşta da Türkiye'nin vicdanlı ve ilkeli yaklaşımıyla barışın sağlanmasına dönük her türlü çabayı sergilediğini' söyleyerek, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi ortaya koyarken, Rusya'yı dışlayan barış planlarının sonuç getirmeyeceğini de ifade ettik" demişti.
Karadeniz'de komşu olan her iki ülkeyle de diyaloğun sürdürüldüğünü anlatan Erdoğan, şunları söylemişti:
Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy'i İstanbul'da misafir ettik. Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğini yeniden tesis etmek ve tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Bölgede çatışmaları kızıştıracak, NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi devam ettiriyoruz.