https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/altinda-tarihi-rekor-beklentisi-en-kotu-senaryo-ortaya-cikti-1082851347.html

Altında tarihi rekor beklentisi: 'En kötü senaryo' ortaya çıktı

Altında tarihi rekor beklentisi: 'En kötü senaryo' ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Ons altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken yurt içinde gram altın fiyatı 2600 TL'ye doğru ilerliyor. Altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği merak konusu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T08:57+0300

2024-04-17T08:57+0300

2024-04-17T09:01+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

ons altın

uzman yorumu

uzman

ekonomist

görüş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab67d2638e5187c0a28a715c2a430c1.jpg

Bugün altın fiyatları, yüksek Hazine getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında direnç gösterirken, jeopolitik risklerin devam etmesiyle güvenli liman konumunu sürdürüyor. Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerginlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmıştı.Bugün itibariyle altın fiyatları:Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'a göre, altın fiyatları için bazı olumsuz senaryolar mevcut. Mynet'te yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine Temmuz'da başlaması ve yıl içinde iki kez indirim yapması beklense de, bu altın için kötü haber olabilir.Altın fiyatları için kötü haberPeki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuya ilişkin konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu yorumda bulundu:İran-İsrail gerilimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği hakkında da görüşlerini paylaşan Eryılmaz, altında gelebilecek bir düzeltmenin alım fırsatı olduğunu kaydederek, büyük bir düşüş beklemediğini ancak kısmi bir düşüş olabileceğini söyledi. Eryılmaz, "Dolar endeksi tarihi bir zirvede. Gerginlik azalırsa ons altında düşüş görebiliriz” diyerek görüş bildirdi.Gram altında tarihi rekor beklentisiGram altınla ilgili tahminde de bulunan Eryılmaz, “3. çeyrek gibi ons altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar göreceğiz. 3 bin TL üstü seviyeler çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/mehmet-simsekin-duyurdugu-teblig-taslagi-yayinlandi-kdv-duzenlemesinin-detaylari-belli-oldu-1082848314.html

iran

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın fiyatları, altın fiyat tahmini, yol sonu altın tahmini, altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altın fiyatları artmaya devam edecek mi, altın ne kadar yükselecek, altın fiyatları uzman yorumu