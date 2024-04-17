https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/altinda-tarihi-rekor-beklentisi-en-kotu-senaryo-ortaya-cikti-1082851347.html
Altında tarihi rekor beklentisi: 'En kötü senaryo' ortaya çıktı
Altında tarihi rekor beklentisi: 'En kötü senaryo' ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ons altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken yurt içinde gram altın fiyatı 2600 TL'ye doğru ilerliyor. Altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği merak konusu... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T08:57+0300
2024-04-17T08:57+0300
2024-04-17T09:01+0300
ekonomi
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Bugün altın fiyatları, yüksek Hazine getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında direnç gösterirken, jeopolitik risklerin devam etmesiyle güvenli liman konumunu sürdürüyor. Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerginlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmıştı.Bugün itibariyle altın fiyatları:Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'a göre, altın fiyatları için bazı olumsuz senaryolar mevcut. Mynet'te yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine Temmuz'da başlaması ve yıl içinde iki kez indirim yapması beklense de, bu altın için kötü haber olabilir.Altın fiyatları için kötü haberPeki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuya ilişkin konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu yorumda bulundu:İran-İsrail gerilimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği hakkında da görüşlerini paylaşan Eryılmaz, altında gelebilecek bir düzeltmenin alım fırsatı olduğunu kaydederek, büyük bir düşüş beklemediğini ancak kısmi bir düşüş olabileceğini söyledi. Eryılmaz, "Dolar endeksi tarihi bir zirvede. Gerginlik azalırsa ons altında düşüş görebiliriz” diyerek görüş bildirdi.Gram altında tarihi rekor beklentisiGram altınla ilgili tahminde de bulunan Eryılmaz, “3. çeyrek gibi ons altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar göreceğiz. 3 bin TL üstü seviyeler çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/mehmet-simsekin-duyurdugu-teblig-taslagi-yayinlandi-kdv-duzenlemesinin-detaylari-belli-oldu-1082848314.html
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Altında tarihi rekor beklentisi: 'En kötü senaryo' ortaya çıktı
08:57 17.04.2024 (güncellendi: 09:01 17.04.2024)
Ons altın fiyatları rekor seviyelere yaklaşırken yurt içinde gram altın fiyatı 2600 TL'ye doğru ilerliyor. Altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği merak konusu olurken, ekonomist Doç. Dr. Eryılmaz altın fiyatları için kötü senaryoları açıkladı ve yeni tahminlerde bulundu. Peki, gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları bugün kaç TL?
Bugün altın fiyatları, yüksek Hazine getirileri ve güçlenen ABD doları karşısında direnç gösterirken, jeopolitik risklerin devam etmesiyle güvenli liman konumunu sürdürüyor. Özellikle İsrail ve İran arasındaki gerginlik, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırmıştı.
Bugün itibariyle altın fiyatları:
Ons altın:
Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2 bin 431,29 dolara ulaştıktan sonra, bugün 2 bin 381 dolar seviyesinde yerini koruyor.
Gram altın:
2 bin 570 lira civarında işlem görüyor.
Çeyrek altın:
4 bin 489 lira civarında.
Cumhuriyet altını:
17 bin 968 lira civarında.
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'a göre, altın fiyatları için bazı olumsuz senaryolar mevcut. Mynet'te yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine Temmuz'da başlaması ve yıl içinde iki kez indirim yapması beklense de, bu altın için kötü haber olabilir.
Altın fiyatları için kötü haber
Peki altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Yatırımcıların en çok merak ettiği konuya ilişkin konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu yorumda bulundu:
“Fed erken faiz indirmeyecek. Piyasalar şöyle bir fiyatlamaya döndü geçtiğimiz hafta. Amerika'nın enflasyonu gelmeden önce ‘ilk faiz indirimi Haziran’da başlar, yıl geneli 3 kez faiz indirir’ deniliyordu. Şu an ise ‘ilk faiz indirimi Temmuz’da başlar ve 2 faiz indirimi olur’ deniliyor. Bunların hepsi altın için kötü haber. Fakat buna rağmen altın bırakın düşmeyi veya nötr kalmayı yukarı yönlü çıkmaya devam etti. Peki neden böyle oldu? Çünkü jeopolitik riskler var. İran sürekli olarak "İsrail'e biz karşılık vereceğiz" dedi. Sadece bu değil, merkez bankaları başta Çin Merkez Bankası çok güçlü alım yapıyor. Çünkü dolardan kurtulmak istiyor rezerv olarak. Dolayısıyla daha yüzde 5'e bile ulaşmamış. Bu kadar altın alımına rağmen oradan gelen bir etki var.”
İran-İsrail gerilimi altın fiyatlarını nasıl etkiler?
İsrail-İran geriliminin altın piyasasını nasıl etkileyeceği hakkında da görüşlerini paylaşan Eryılmaz, altında gelebilecek bir düzeltmenin alım fırsatı olduğunu kaydederek, büyük bir düşüş beklemediğini ancak kısmi bir düşüş olabileceğini söyledi. Eryılmaz, "Dolar endeksi tarihi bir zirvede. Gerginlik azalırsa ons altında düşüş görebiliriz” diyerek görüş bildirdi.
Gram altında tarihi rekor beklentisi
Gram altınla ilgili tahminde de bulunan Eryılmaz, “3. çeyrek gibi ons altına bağlı olarak gram altında tarihi rekorlar göreceğiz. 3 bin TL üstü seviyeler çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum” dedi.