https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-uzmanindan-aciklama-geldi-gunese-aldanmayin-yagmur-kapida-1082562858.html

Meteoroloji ve Bakanlık uyardı, uzmanından açıklama geldi: 'Güneşe aldanmayın, yağmur kapıda'

Meteoroloji ve Bakanlık uyardı, uzmanından açıklama geldi: 'Güneşe aldanmayın, yağmur kapıda'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de yayınladığı son hava tahmininde 3 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T08:56+0300

2024-04-08T08:56+0300

2024-04-08T09:00+0300

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen milyonlarca kişi hava durumu raporunu takip ederken, MGM'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Çelik, Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde beklenen yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgiler verdi.Bayram süresi boyunca güney ve doğu kesimlerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini söyleyen Çelik, “Akdeniz bölgesi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir hafta boyunca sağanak ve gök kültürü sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar özellikle Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman kuvvetli şekilde görülecek. Bu kuvvetli yağışlara karşı da tedbir ve dikkatli olmakta fayda var. Gök gürültülü sağanak yağış olması sebebiyle bu yağışların zaman zaman dolu ve hatta küçük çaplı olsa hortuma sebebiyet verme ihtimali var. Buna karşı da yine tedbir olmak gerekiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin ise çoğunlukla parçalı az bulutlu geçmesini bekliyoruz. Marmara, Ege İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de önemli bir yağış beklentimiz yok. Bir hafta boyunca çoğunlukla hava parçalı az bulutlu geçecek diyebiliriz. Sıcaklıklara bakarsak sıcaklarda yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Salı ve çarşamba günü özellikle iç kesimlerde 1 ile 2 derecelik ısınma var. Ancak genel olarak baktığımızda mevsim normalleri civarında ve yer yer birkaç derece üzerinde seyredecek” dedi.İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak?Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hakkında yağışlar ve sıcaklık durumuna ilişkin bilgi vererek, “Ankara’da önümüzdeki 5 gün boyunca bir yağış beklentimiz yok. Pazartesi günü için biraz parçalı bulutlu yağış beklentimiz yok. Diğer günler ise çoğunlukla az mutlu geçecek diyebiliriz. Ankara’daki en yüksek sıcaklıklar 17 ile 18 derecelerden salı gününden itibaren artık 20-22 derece arasına yükselecek diyebiliriz. Önümüzdeki 5-6 gün boyunca İstanbul’da da yine yağış beklemiyoruz. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklarda 20-21 dereceler civarında. İzmir’de de yağış beklentimiz yok. İzmir’de hava az bulutlu açık olacak çoğunlukla. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklarda 23- 25 derece arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.Bayram dönüşünde yağış bekleniyorŞu anki tahminlere göre bayram dönüşünde ve bayramdan sonraki hafta sonunda doğu bölgelerinde yağış beklediklerini sözlerine ekleyen Çelik, “Doğu bölgelerimizin yağışlı geçmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar devam edecek gibi görünüyor. Ancak süre yaklaştıkça özellikle bizim internet sitemizden güncel tahminlerimizi ve uyarılarımızı takip etmekte fayda var” şeklinde konuştu.Bugün için sarı kodlu uyarı verilen illerMGM; Hakkari, Şırnak ve Van için sarı kodlu uyarı verdi.Sarı kodlu uyarı ne demek?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ile Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bakandan uyarıÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

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