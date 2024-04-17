https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/akom-yarin-icin-uyardi-istanbul-genelini-etkileyecek-1082881080.html
AKOM yarın için uyardı: İstanbul genelini etkileyecek
AKOM yarın için uyardı: İstanbul genelini etkileyecek
Sputnik Türkiye
AKOM, yarından itibaren sıcaklıkların bahar değerlerine geri döneceğini belirterek, İstanbul genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili... 17.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-17T21:08+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. İl genelinde geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.
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akom, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
akom, istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
AKOM yarın için uyardı: İstanbul genelini etkileyecek
21:08 17.04.2024 (güncellendi: 21:28 17.04.2024)
AKOM, yarından itibaren sıcaklıkların bahar değerlerine geri döneceğini belirterek, İstanbul genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.
İl genelinde geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.