https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/akom-yarin-icin-uyardi-istanbul-genelini-etkileyecek-1082881080.html

AKOM yarın için uyardı: İstanbul genelini etkileyecek

AKOM yarın için uyardı: İstanbul genelini etkileyecek

Sputnik Türkiye

AKOM, yarından itibaren sıcaklıkların bahar değerlerine geri döneceğini belirterek, İstanbul genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili... 17.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-17T21:08+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte yerel ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. İl genelinde geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240417/meteorolojiden-firtina-uyarisi-yarina-dikkat-1082868556.html

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