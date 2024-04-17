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AB Dış Politika Şefi'nden açıklama: Batı, Ukrayna'da 'Demir Kubbe' kurabilir mi?
AB Dış Politika Şefi'nden açıklama: Batı, Ukrayna'da 'Demir Kubbe' kurabilir mi?
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Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, Batı'nın Ukrayna'da Demir Kubbe hava savunma sistemi kuramayacağını ifade etti. 17.04.2024, Sputnik Türkiye
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı gayriresmi toplantısı sonrası Borrell'e İran'ın saldırısına karşı İsrail'i koruyan Batı'nın Ukrayna'da Demir Kubbe hava savunma sisteminin benzerini kurma ihtimali soruldu.Batılı ülkelerin Ukrayna'da Demir Kubbe sistemini kurmasının mümkün olmadığını kaydeden Borrell, "Demir Kubbe onlarca yılda kuruldu. Eğer Ukrayna'da böyle bir sistem kurmak için kaynaklarımız dahi olsa, bunu kısa süre içinde yapmak imkansız" dedi.Borrell, Ukrayna'ya hava savunma sistemi donanımlarının tedariki konusunun 22 Nisan'da Brüksel'de yapılacak AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısının gündemine dahil edildiğini belirtti.Demir Kubbe nedir?Demir Kubbe, 200 km'ye kadar menzile sahip güdümsüz taktik roketlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir sistemdir. İsrailli şirket Rafael tarafından geliştirilen proje, ABD tarafından sağlanan finansmanla hayata geçirildi. Sistemin ilk bataryası 2011 yılında muharebe görevine başlarken, İsrail ordusunun bugün itibarıyla her biri birer radar istasyonu, kontrol merkezi ve 20 'Tamir' önleme füzesine sahip üç fırlatma rampasından oluşan birkaç bataryası var. Sistem, İsrail'in yanı sıra ABD'de de hizmet veriyor. Demir Kubbe delinir mi? ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmasına rağmen, İran'ın tekrarlanan drone ve füze saldırıları karşısında zorlanacağını söylemişti. Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığını açıklayan Kwiatkowski, yüzde 10'luk ihtimale dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: Zelenskiy, Batı'dan İsrail'e sağlanan korumadan talep etmiştiBatılı ülkelerin NATO üyesi olmayan İsrail'e Tahran'ın saldırısı sırasında koruma sağlayarak İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları vurması Kiev'de beklentiye yol açmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'yı da aynı şekilde koruma imkanına sahip olduğunu belirtmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilerin Zelenskiy'in sözlerini anımsatarak neden ABD ordusunun Ukrayna'ya atılan Rus füze ve İHA'larını önleyemediğini sorması üzerine "Bu sorunun geleceğini biliyordum. Bunlar farklı çatışmalar, farklı hava sahaları, farklı tehdit tabloları. Başkan Biden, Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri ABD'nin bu çatışmada askeri rol oynamayacağı mesajını gönderdi" yanıtını vermişti.
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demir kubbe, ab, israil, ukrayna, savunma, ortadoğu, vladimir zelenskiy, abd, washington post, beyaz saray
demir kubbe, ab, israil, ukrayna, savunma, ortadoğu, vladimir zelenskiy, abd, washington post, beyaz saray

AB Dış Politika Şefi'nden açıklama: Batı, Ukrayna'da 'Demir Kubbe' kurabilir mi?

12:25 17.04.2024 (güncellendi: 12:47 17.04.2024)
© AP Photo / Omar HavanaAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Borrell, Batı'nın Ukrayna'da Demir Kubbe hava savunma sistemi kuramayacağını ifade etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının Brüksel'de yaptığı gayriresmi toplantısı sonrası Borrell'e İran'ın saldırısına karşı İsrail'i koruyan Batı'nın Ukrayna'da Demir Kubbe hava savunma sisteminin benzerini kurma ihtimali soruldu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'da Demir Kubbe sistemini kurmasının mümkün olmadığını kaydeden Borrell, "Demir Kubbe onlarca yılda kuruldu. Eğer Ukrayna'da böyle bir sistem kurmak için kaynaklarımız dahi olsa, bunu kısa süre içinde yapmak imkansız" dedi.

Borrell, Ukrayna'ya hava savunma sistemi donanımlarının tedariki konusunun 22 Nisan'da Brüksel'de yapılacak AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısının gündemine dahil edildiğini belirtti.

Demir Kubbe nedir?

Demir Kubbe, 200 km'ye kadar menzile sahip güdümsüz taktik roketlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış bir sistemdir. İsrailli şirket Rafael tarafından geliştirilen proje, ABD tarafından sağlanan finansmanla hayata geçirildi.
Sistemin ilk bataryası 2011 yılında muharebe görevine başlarken, İsrail ordusunun bugün itibarıyla her biri birer radar istasyonu, kontrol merkezi ve 20 'Tamir' önleme füzesine sahip üç fırlatma rampasından oluşan birkaç bataryası var.
Sistem, İsrail'in yanı sıra ABD'de de hizmet veriyor.

Demir Kubbe delinir mi?

ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay Karen Kwiatkowski, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in güçlü bir hava savunma sistemine sahip olmasına rağmen, İran'ın tekrarlanan drone ve füze saldırıları karşısında zorlanacağını söylemişti.
Demir Kubbe'nin nasıl çalıştığını açıklayan Kwiatkowski, yüzde 10'luk ihtimale dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail'e atılan insansız hava araçları ve füzeler Demir Kubbe'yi oluşturuyor ve bu sistem yüzde 90 başarı oranına sahip, yani yüzde 10'u geçebiliyor. Ancak buradaki handikap, havadan atılan bu silahları engellemek için ateşlenen füzelerin maliyeti ve bulunabilirliği. Her bir Demir Kubbe füzesinin maliyeti yaklaşık 50 bin dolar ve bu füzelerin miktarı da sınırsız değil. Dolayısıyla İsrail'in bir noktada saldırıları nasıl durduracağına karar vermesi gerekiyor."

Zelenskiy, Batı'dan İsrail'e sağlanan korumadan talep etmişti

Batılı ülkelerin NATO üyesi olmayan İsrail'e Tahran'ın saldırısı sırasında koruma sağlayarak İran'ın fırlattığı füze ve İHA'ları vurması Kiev'de beklentiye yol açmış ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'yı da aynı şekilde koruma imkanına sahip olduğunu belirtmişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilerin Zelenskiy'in sözlerini anımsatarak neden ABD ordusunun Ukrayna'ya atılan Rus füze ve İHA'larını önleyemediğini sorması üzerine "Bu sorunun geleceğini biliyordum. Bunlar farklı çatışmalar, farklı hava sahaları, farklı tehdit tabloları. Başkan Biden, Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri ABD'nin bu çatışmada askeri rol oynamayacağı mesajını gönderdi" yanıtını vermişti.
Ukrayna ABD Zelenskiy yardım destek Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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'Ukrayna'yı da İsrail'i koruduğunuz gibi koruyun' diyen Zelenskiy'e ABD'den yanıt
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