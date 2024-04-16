https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ysk-20-secim-bolgesinde-8-siyasi-partinin-itirazlarini-reddetti-1082830573.html
YSK, 20 seçim bölgesinde 8 siyasi partinin itirazlarını reddetti
YSK, 20 seçim bölgesinde 8 siyasi partinin itirazlarını reddetti
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 8 siyasi partinin yaptığı, 2 il, 11 ilçe, 7 belde olmak üzere toplam 20 seçim bölgesindeki itirazları reddetti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T17:12+0300
2024-04-16T17:12+0300
2024-04-16T17:13+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082281612_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b094b1f442a23fe5fefe406a1115372d.jpg
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 8 siyasi partinin 2 il 11 ilçe ve 37 belde olmak üzere toplamda 20 seçim bölgesi için yaptığı itirazları sonuçlandırarak, verilen kararları açıkladı. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin İstanbul’un Bahçelievler ve Şanlıurfa Halfeti ilçelerinde seçimlerin iptali talebini reddetti. CHP’nin Osmaniye Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi seçimlerinde, seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi üzerine yaptığı itiraz talebi yine YSK tarafından reddedildi. MHP’nin Bingöl’ün Yedisu ilçesi ile Kütahya Simav ilçesine bağlı Güney, Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi için yaptığı itirazlar reddedildi. Yeniden Refah Partisi’nin itirazlarını da değerlendiren Kurul, Şanlıurfa Siverek, Samsun Bafra, Giresun Doğankent, Iğdır Aralık ve Gaziantep Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi taleplerini reddetti. Ayrıca yine Yeniden Refah Partisi’nin Konya Çeltik ilçesi ve Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbatanın verilmesi talebi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi. BBP’nin Erzurum’un İspir ilçesi ve Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar Beldesi için seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi talebi reddedildi. DEM Parti’nin Şırnak ve Kars illerinde, seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi üzerine yaptığı itirazlar da reddedildi. Öte yandan İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt ilçesinde ve Türkiye İşçi Partisi’nin Tokat Niksar ilçesinin Yazıcık Beldesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi talepleri reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksal-mal-varligini-belediyenin-girisine-asti-1082829361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082281612_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5dacae088ef30134cac226c7fe5a614.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
YSK, 20 seçim bölgesinde 8 siyasi partinin itirazlarını reddetti
17:12 16.04.2024 (güncellendi: 17:13 16.04.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 8 siyasi partinin yaptığı, 2 il, 11 ilçe, 7 belde olmak üzere toplam 20 seçim bölgesindeki itirazları reddetti.
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi.
Toplantı çerçevesinde kurul, 8 siyasi partinin 2 il 11 ilçe ve 37 belde olmak üzere toplamda 20 seçim bölgesi için yaptığı itirazları sonuçlandırarak, verilen kararları açıkladı.
Buna göre Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti’nin İstanbul’un Bahçelievler ve Şanlıurfa Halfeti ilçelerinde seçimlerin iptali talebini reddetti.
CHP’nin Osmaniye Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen Beldesi seçimlerinde, seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi üzerine yaptığı itiraz talebi yine YSK tarafından reddedildi.
MHP’nin Bingöl’ün Yedisu ilçesi ile Kütahya Simav ilçesine bağlı Güney, Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi için yaptığı itirazlar reddedildi.
Yeniden Refah Partisi’nin itirazlarını da değerlendiren Kurul, Şanlıurfa Siverek, Samsun Bafra, Giresun Doğankent, Iğdır Aralık ve Gaziantep Nurdağı ilçelerinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi taleplerini reddetti.
Ayrıca yine Yeniden Refah Partisi’nin Konya Çeltik ilçesi ve Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olana mazbatanın verilmesi talebi de Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
BBP’nin Erzurum’un İspir ilçesi ve Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar Beldesi için seçimlerin iptali ve yeniden seçimlere gidilmesi talebi reddedildi.
DEM Parti’nin Şırnak ve Kars illerinde, seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi üzerine yaptığı itirazlar da reddedildi.
Öte yandan İYİ Parti’nin Aksaray Güzelyurt ilçesinde ve Türkiye İşçi Partisi’nin Tokat Niksar ilçesinin Yazıcık Beldesinde seçimlerin iptali ve yeniden seçime gidilmesi talepleri reddedildi.