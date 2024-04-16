https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksal-mal-varligini-belediyenin-girisine-asti-1082829361.html

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mal varlığını gösteren belgeyi belediyeye astı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mal varlığını gösteren belgeyi belediyeye astı

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Burcu Köksal mal beyanını belediyenin girişine asarak paylaştı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T16:31+0300

2024-04-16T16:31+0300

2024-04-16T16:33+0300

türkiye

burcu köksal

afyonkarahisar

afyonkarahisar belediyesi

chp

mal varlığı

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Burcu Köksal, belediyenin girişindeki alana mal varlığını asarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Köksal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerim, kendi seçtiği Belediye Başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. Şeffaf belediyecilik başkanlık makamından başlar anlayışıyla saygılar sunarım.'' sözlerine yer verdi. Burcu Köksal’ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı evi olduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/afyonkarahisarin-ilk-kadin-belediye-baskani-burcu-koksal-kimdir-1082348574.html

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burcu köksal, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, chp, mal varlığı