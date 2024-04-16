https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/afyonkarahisar-belediye-baskani-burcu-koksal-mal-varligini-belediyenin-girisine-asti-1082829361.html
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mal varlığını gösteren belgeyi belediyeye astı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mal varlığını gösteren belgeyi belediyeye astı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Burcu Köksal mal beyanını belediyenin girişine asarak paylaştı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T16:31+0300
2024-04-16T16:31+0300
2024-04-16T16:33+0300
türkiye
burcu köksal
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afyonkarahisar belediyesi
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mal varlığı
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Burcu Köksal, belediyenin girişindeki alana mal varlığını asarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Köksal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerim, kendi seçtiği Belediye Başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. Şeffaf belediyecilik başkanlık makamından başlar anlayışıyla saygılar sunarım.'' sözlerine yer verdi. Burcu Köksal’ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı evi olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/afyonkarahisarin-ilk-kadin-belediye-baskani-burcu-koksal-kimdir-1082348574.html
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burcu köksal, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, chp, mal varlığı
burcu köksal, afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, chp, mal varlığı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal mal varlığını gösteren belgeyi belediyeye astı
16:31 16.04.2024 (güncellendi: 16:33 16.04.2024)
Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı olan Burcu Köksal mal beyanını belediyenin girişine asarak paylaştı.
Burcu Köksal, belediyenin girişindeki alana mal varlığını asarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Köksal, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşehrilerim, kendi seçtiği Belediye Başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. Şeffaf belediyecilik başkanlık makamından başlar anlayışıyla saygılar sunarım.'' sözlerine yer verdi.
Burcu Köksal’ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı evi olduğu görüldü.