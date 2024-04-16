https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yerlikayadan-selektorle-radar-uyarisi-yapanlara-iliskin-aciklama-cezalar-iptal-edildi-1082817931.html
Yerlikaya'dan selektörle radar uyarısı yapanlara ilişkin açıklama: Cezalar iptal edildi
Yerlikaya'dan selektörle radar uyarısı yapanlara ilişkin açıklama: Cezalar iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bayram dönüşü Düzce ilinde Selektör yaparak karşı yönden gelen sürücüleri radar konusunda uyaran araçlar ceza yemişti. Bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T11:50+0300
2024-04-16T11:50+0300
2024-04-16T11:59+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ali yerlikaya
selektör
trafik
trafik kontrolü
trafik cezası
trafik ihlali
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trafik para cezası
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Düzce'de 14 sürücüye 'karşı yönden gelen araç kullanıcıları selektörle uyardıkları gerekçesiyle' kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasından detalar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/darphane-ve-uzmanlar-kuyumcularda-bile-satiyor-diyerek-uyardi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1082812976.html
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radar selektör yapmak cezası, radar uyarısı cezası, selektör cezası, selektör ceza, selektör yapmak, selektörle radar uyarısı cezası, selektör yapmak suç mu
Yerlikaya'dan selektörle radar uyarısı yapanlara ilişkin açıklama: Cezalar iptal edildi
11:50 16.04.2024 (güncellendi: 11:59 16.04.2024)
Bayram dönüşü Düzce ilinde Selektör yaparak karşı yönden gelen sürücüleri radar konusunda uyaran araçlar ceza yemişti. Bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Selektör işlemlerinin tamamını iptal ettik. Selektör yapmaya devam edin de bize yardımcı olun" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Düzce'de 14 sürücüye 'karşı yönden gelen araç kullanıcıları selektörle uyardıkları gerekçesiyle' kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasından detalar şu şekilde:
"Düzce'de 'Radar denetimi yapılıyor kontrol yapılıyor' uyarısını karşıdan gelen sürücü arkadaşlara selektör yapılarak hatırlatan sürücülere işlem yapılmış. 14 işlem yapılmış emniyet genel müdürümüz arkadaşlarla beraber inceleme yapıp talimatımızı verdik. Selektör işlemlerinin tamamını iptal ettik, kaldırdık."