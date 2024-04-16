https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yerlikayadan-selektorle-radar-uyarisi-yapanlara-iliskin-aciklama-cezalar-iptal-edildi-1082817931.html

Yerlikaya'dan selektörle radar uyarısı yapanlara ilişkin açıklama: Cezalar iptal edildi

Yerlikaya'dan selektörle radar uyarısı yapanlara ilişkin açıklama: Cezalar iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bayram dönüşü Düzce ilinde Selektör yaparak karşı yönden gelen sürücüleri radar konusunda uyaran araçlar ceza yemişti. Bu konuya ilişkin önemli açıklamalarda... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T11:50+0300

2024-04-16T11:50+0300

2024-04-16T11:59+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline ilişkin trafik verileriyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Düzce'de 14 sürücüye 'karşı yönden gelen araç kullanıcıları selektörle uyardıkları gerekçesiyle' kesilen cezaların iptal edildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın açıklamasından detalar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/darphane-ve-uzmanlar-kuyumcularda-bile-satiyor-diyerek-uyardi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1082812976.html

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