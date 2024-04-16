https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1082832128.html
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlerinde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T18:19+0300
2024-04-16T18:19+0300
2024-04-16T18:22+0300
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Yerel seçimlerde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.Toplam milletvekili sayısı 594Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ysk-20-secim-bolgesinde-8-siyasi-partinin-itirazlarini-reddetti-1082830573.html
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tbmm, milletvekili, meclis
tbmm, milletvekili, meclis
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
18:19 16.04.2024 (güncellendi: 18:22 16.04.2024)
31 Mart yerel seçimlerinde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.
Yerel seçimlerde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.
Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.
Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.
Toplam milletvekili sayısı 594
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.
TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi: 265
Cumhuriyet Halk Partisi: 125
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 57
Milliyetçi Hareket Partisi: 50
Demokrasi ve Atılım Partisi: 15
Demokratik Bölgeler Partisi: 2