https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1082832128.html

TBMM'de sandalye dağılımı değişti

TBMM'de sandalye dağılımı değişti

Sputnik Türkiye

31 Mart yerel seçimlerinde 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle CHP'nin sandalye sayısı 125'e; TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T18:19+0300

2024-04-16T18:19+0300

2024-04-16T18:22+0300

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türkiye

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meclis

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Yerel seçimlerde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, illerinde belediye başkanı seçildi.Milletvekillerinin belediye başkanlığı görevine başlamalarıyla bu isimlerin TBMM üyeliği de sona erdi. Böylece 129 olan CHP'nin milletvekili sayısı 125'e indi.Öte yandan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün yeniden MHP'ye katıldı. Sancaklı'nın MHP'ye katılımıyla MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı yeniden 50 oldu. Sancaklı'nın MHP'ye katılımı sonrası, Mecliste bağımsız milletvekili sayısı 5'e düştü.Toplam milletvekili sayısı 594Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi, TİP Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi ve 4 milletvekilinin belediye başkanı seçilmesiyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 594'e indi.TBMM'de yeni sandalye dağılımı şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ysk-20-secim-bolgesinde-8-siyasi-partinin-itirazlarini-reddetti-1082830573.html

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