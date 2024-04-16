https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yargitay-baskani-secimleri-devam-ediyor-17-turda-da-secilemedi-1082819733.html
Yargıtay Başkanı seçimleri devam ediyor: '17. turda da seçilemedi'
Yargıtay Başkanı seçimleri devam ediyor: '17. turda da seçilemedi'
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 17. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:23+0300
2024-04-16T12:23+0300
2024-04-16T12:23+0300
türkiye
yargıtay
seçim
sonuç
mehmet akarca
oylama
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Yargıtay 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitmişti.Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/yargitay-baskani-secimi-12-turda-da-belirlenemedi-1082376664.html
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yargıtay, seçim, sonuç, mehmet akarca, oylama
yargıtay, seçim, sonuç, mehmet akarca, oylama
Yargıtay Başkanı seçimleri devam ediyor: '17. turda da seçilemedi'
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 17. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Yargıtay 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitmişti.
Seçimin ilk 16 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 17. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Mehmet Akarca 105, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 328 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, oylardan 10'u da geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 18. tur oylamayla devam ediliyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.