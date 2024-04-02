https://sputniknews.com.tr/20240402/yargitay-baskani-secimi-12-turda-da-belirlenemedi-1082376664.html
Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi
Sputnik Türkiye
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T11:09+0300
2024-04-02T11:09+0300
2024-04-02T11:09+0300
türkiye
yargıtay
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
yargıtay 9. hukuk dairesi
yargıtay hukuk genel kurulu
yargıtay yargı reformu birimi
başkan
seçim
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/13/1054876835_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fee24449cc1927f317ed51cb8c3658d9.jpg
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240401/yargitay-baskani-secimin-11-turunda-da-belirlenemedi-1082356248.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/13/1054876835_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4d505d89e6a680304dfc75384638cdc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay 9. hukuk dairesi, yargıtay hukuk genel kurulu, yargıtay yargı reformu birimi, başkan, seçim
yargıtay, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı, yargıtay 9. hukuk dairesi, yargıtay hukuk genel kurulu, yargıtay yargı reformu birimi, başkan, seçim
Yargıtay Başkanı seçimi: 12. turda da belirlenemedi
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.
Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.
Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.
Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 13. tur oylamayla devam ediliyor.
Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.