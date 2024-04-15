https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/abd-saldirganligi-kiskirtmaya-devam-ediyor-ukrayna-ve-israil-icin-kongreye-acil-onay-cagrisi-1082773940.html

ABD saldırganlığı kışkırtmaya devam ediyor: Ukrayna ve İsrail için Kongre'ye acil onay çağrısı

ABD saldırganlığı kışkırtmaya devam ediyor: Ukrayna ve İsrail için Kongre'ye acil onay çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’e 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren ek yardım paketinin acil... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T11:09+0300

2024-04-15T11:09+0300

2024-04-15T11:15+0300

dünya

joe biden

kongre

abd

ukrayna

israil

israil-filistin

yardım paketi

silah

silah satışı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082657309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4454e20fc9ab95f1900ef213a86d06d.jpg

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en büyük destekçisi ABD, İran’ın karşı saldırısıyla harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, 13 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya Washington’un nasıl cevap vereceğini ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkan Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile telefon görüşmesinde masaya yatırdı. Ukrayna için 61 milyar dolar yardım paketi Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kongre liderlerine Ukrayna'ya 61.4, İsrail’e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık ek harcama paketinin acil onaylanması için çağrı yaptığı belirtildi.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini anladığını ve bu hafta harcama paketini onaylanma sürecini hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.Hayır oyu çıkmıştıABD'de 100 üyeli Senato’da harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için aralık ayında yapılan ön oylamada 49 senatör 'evet', 51 senatör ise 'hayır' oyu kullanmıştı.Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek 'hayır' oyu vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyanin-guneyindeki-krasnodar-bolgesinde-ukrayna-ihasi-engellendi-1082772214.html

ukrayna

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

joe biden, kongre, abd, ukrayna, israil, israil-filistin, yardım paketi, silah, silah satışı, silah ihracatı