https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/abd-saldirganligi-kiskirtmaya-devam-ediyor-ukrayna-ve-israil-icin-kongreye-acil-onay-cagrisi-1082773940.html
ABD saldırganlığı kışkırtmaya devam ediyor: Ukrayna ve İsrail için Kongre'ye acil onay çağrısı
ABD saldırganlığı kışkırtmaya devam ediyor: Ukrayna ve İsrail için Kongre'ye acil onay çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’e 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren ek yardım paketinin acil... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T11:09+0300
2024-04-15T11:09+0300
2024-04-15T11:15+0300
dünya
joe biden
kongre
abd
ukrayna
israil
israil-filistin
yardım paketi
silah
silah satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082657309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4454e20fc9ab95f1900ef213a86d06d.jpg
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en büyük destekçisi ABD, İran’ın karşı saldırısıyla harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, 13 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya Washington’un nasıl cevap vereceğini ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkan Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile telefon görüşmesinde masaya yatırdı. Ukrayna için 61 milyar dolar yardım paketi Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kongre liderlerine Ukrayna'ya 61.4, İsrail’e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık ek harcama paketinin acil onaylanması için çağrı yaptığı belirtildi.Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini anladığını ve bu hafta harcama paketini onaylanma sürecini hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.Hayır oyu çıkmıştıABD'de 100 üyeli Senato’da harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için aralık ayında yapılan ön oylamada 49 senatör 'evet', 51 senatör ise 'hayır' oyu kullanmıştı.Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek 'hayır' oyu vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyanin-guneyindeki-krasnodar-bolgesinde-ukrayna-ihasi-engellendi-1082772214.html
ukrayna
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082657309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c964c3e840a9ad5649b8b6fcae8442d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
joe biden, kongre, abd, ukrayna, israil, israil-filistin, yardım paketi, silah, silah satışı, silah ihracatı
joe biden, kongre, abd, ukrayna, israil, israil-filistin, yardım paketi, silah, silah satışı, silah ihracatı
ABD saldırganlığı kışkırtmaya devam ediyor: Ukrayna ve İsrail için Kongre'ye acil onay çağrısı
11:09 15.04.2024 (güncellendi: 11:15 15.04.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail’e 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren ek yardım paketinin acil onaylanması için çağrı yaptı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en büyük destekçisi ABD, İran’ın karşı saldırısıyla harekete geçti.
ABD Başkanı Joe Biden, 13 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya Washington’un nasıl cevap vereceğini ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkan Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile telefon görüşmesinde masaya yatırdı.
Ukrayna için 61 milyar dolar yardım paketi
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kongre liderlerine Ukrayna'ya 61.4, İsrail’e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık ek harcama paketinin acil onaylanması için çağrı yaptığı belirtildi.
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini anladığını ve bu hafta harcama paketini onaylanma sürecini hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.
ABD'de 100 üyeli Senato’da harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için aralık ayında yapılan ön oylamada 49 senatör 'evet', 51 senatör ise 'hayır' oyu kullanmıştı.
Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek 'hayır' oyu vermişti.