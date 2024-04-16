https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/beypazari-maden-suyu-isvicrede-dogurganligi-etkiledigi-gerekcesiyle-yasaklandi-1082812570.html

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkilediği' gerekçesiyle yasaklandı

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkilediği' gerekçesiyle yasaklandı

Sputnik Türkiye

İsviçre, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor olduğu gerekçesiyle yasakladı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T10:04+0300

2024-04-16T10:04+0300

2024-04-16T10:20+0300

türkiye

beypazarı

kızılay

su

maden

satış

isviçre

yasak

bor

bor madeni

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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den ithal edilen Beypazarı markalı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu bildirdi. Borun aşırı tüketiminin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkileyebileceğini belirten kurum, bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurguladı ve İsviçre'de satışını yasakladı. Beypazarı firması ise ürünlerini geri çağırmaya başladı.'Uzun vadede insan sağlığında risk oluşturabilir' Maden suyu, yeraltından çıkarılan ve yemeklerden sonra sıkça tercih edilen bir içecek olarak biliniyor. Beypazarı markası Türkiye'de popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun açıklamasına göre, Beypazarı maden suyunda yüksek seviyede bor tespit edildi ve bu durum uzun vadede insan sağlığı için risk oluşturuyor.Bor, doğada bol miktarda bulunan bir element ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alıyor ancak yüksek miktarda bor tüketimi, insan sağlığı için zararlı. 'Derhal satıştan çekildi' İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:Markadan henüz bir açıklama gelmedi Bu açıklama tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/japonya-nufusu-13-yildir-azaliyor-boyle-giderse-155-yil-icinde-dunyada-japon-kalmayacak-1082811365.html

türkiye

beypazarı

kızılay

isviçre

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