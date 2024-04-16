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Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkilediği' gerekçesiyle yasaklandı
Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkilediği' gerekçesiyle yasaklandı
Sputnik Türkiye
İsviçre, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor olduğu gerekçesiyle yasakladı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
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İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den ithal edilen Beypazarı markalı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu bildirdi. Borun aşırı tüketiminin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkileyebileceğini belirten kurum, bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurguladı ve İsviçre'de satışını yasakladı. Beypazarı firması ise ürünlerini geri çağırmaya başladı.'Uzun vadede insan sağlığında risk oluşturabilir' Maden suyu, yeraltından çıkarılan ve yemeklerden sonra sıkça tercih edilen bir içecek olarak biliniyor. Beypazarı markası Türkiye'de popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun açıklamasına göre, Beypazarı maden suyunda yüksek seviyede bor tespit edildi ve bu durum uzun vadede insan sağlığı için risk oluşturuyor.Bor, doğada bol miktarda bulunan bir element ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alıyor ancak yüksek miktarda bor tüketimi, insan sağlığı için zararlı. 'Derhal satıştan çekildi' İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:Markadan henüz bir açıklama gelmedi Bu açıklama tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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beypazarı, kızılay, su, maden, satış, isviçre, yasak, bor, bor madeni, doğurganlık
beypazarı, kızılay, su, maden, satış, isviçre, yasak, bor, bor madeni, doğurganlık

Beypazarı maden suyu İsviçre'de 'doğurganlığı etkilediği' gerekçesiyle yasaklandı

10:04 16.04.2024 (güncellendi: 10:20 16.04.2024)
© AAMaden suyu
Maden suyu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AA
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İsviçre, Beypazarı maden suyunda yüksek miktarda bor olduğu gerekçesiyle yasakladı.
İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den ithal edilen Beypazarı markalı maden suyunda yüksek miktarda bor bulunduğunu bildirdi. Borun aşırı tüketiminin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkileyebileceğini belirten kurum, bu ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurguladı ve İsviçre'de satışını yasakladı.
Beypazarı firması ise ürünlerini geri çağırmaya başladı.

'Uzun vadede insan sağlığında risk oluşturabilir'

Maden suyu, yeraltından çıkarılan ve yemeklerden sonra sıkça tercih edilen bir içecek olarak biliniyor. Beypazarı markası Türkiye'de popüler bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu'nun açıklamasına göre, Beypazarı maden suyunda yüksek seviyede bor tespit edildi ve bu durum uzun vadede insan sağlığı için risk oluşturuyor.
Bor, doğada bol miktarda bulunan bir element ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılıyor. Bor minerali başta kalsiyum ve D vitamini olmak üzere vücut minerallerinin düzenlenmesinde görev alıyor ancak yüksek miktarda bor tüketimi, insan sağlığı için zararlı.

'Derhal satıştan çekildi'

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, "Kamuoyuna uyarı: Beypazarı marka maden suyunda aşırı bor içeriği" başlığıyla yayınladığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:
"Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

Markadan henüz bir açıklama gelmedi

Bu açıklama tüketiciler arasında endişeye neden olurken Beypazarı markasından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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