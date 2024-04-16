https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/super-ligden-9-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1082835761.html

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T19:56+0300

2024-04-16T19:56+0300

2024-04-16T19:56+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasındaki çeşitli ihlallerden dolayı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivaspor, Yukatel Adana Demirspor, Mondihome Kayserispor, Corendon Alanyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük, disipline gönderildi.Hukuk Müşavirliği, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz, Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'i de disipline verdi.Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Manisa FK, Altay, Gençlerbirliği, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve Bitexen Giresunspor da disipline yollandı.Giresunspor Sportif Direktörü Tolga Seyhan ile Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Uğur Uçar da PFDK'ye gönderilen isimler oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/besiktastan-sergen-yalcin-aciklamasi-1082825303.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)