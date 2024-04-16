https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/besiktastan-sergen-yalcin-aciklamasi-1082825303.html
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ismi Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:59+0300
2024-04-16T14:59+0300
2024-04-16T14:59+0300
spor
sergen yalçın
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş
samet aybaba
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378989_0:44:2048:1195_1920x0_80_0_0_a72ad77f14b58b5746ea4e640a370001.jpg
Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aybaba, tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor. Bu durum, etik olarak da doğru olmaz'' dedi. 'Oyuncularımı tebrik ettim' Oyuncularla konuştuğunu söyleyen Aybaba, "Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim" ifadelerini kullandı.Aybaba ayrıca, "Gündemimizde şu an kadro dışı yok" açıklamasında bulundu.Transfer konusunda açıklama yaptı Transfer sorusunda sorulan soruya ise, "Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor" diye konuştu.Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, ''Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/besiktas-asbaskani-huseyin-yucelden-yabanci-var-aciklamasi-1082822242.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0d/1072378989_0:0:2048:1535_1920x0_80_0_0_5db7217a86425bf82aefa20a797c985a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergen yalçın, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, samet aybaba, transfer
sergen yalçın, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, samet aybaba, transfer
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ismi Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Aybaba, tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor. Bu durum, etik olarak da doğru olmaz'' dedi.
'Oyuncularımı tebrik ettim'
Oyuncularla konuştuğunu söyleyen Aybaba, "Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim" ifadelerini kullandı.
Aybaba ayrıca, "Gündemimizde şu an kadro dışı yok" açıklamasında bulundu.
Transfer konusunda açıklama yaptı
Transfer sorusunda sorulan soruya ise, "Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor" diye konuştu.
Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, ''Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu'' dedi.