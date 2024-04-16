https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/besiktastan-sergen-yalcin-aciklamasi-1082825303.html

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın açıklaması

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, ismi Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T14:59+0300

2024-04-16T14:59+0300

2024-04-16T14:59+0300

spor

sergen yalçın

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

beşiktaş

samet aybaba

transfer

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Beşiktaş Futbol Takımı Genel Koordinatörü Samet Aybaba, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Aybaba, tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın hakkında, "Sergen Yalçın ile şu an için bir görüşme olmadı. Sergen, şu anda takım çalıştırıyor. Bu durum, etik olarak da doğru olmaz'' dedi. 'Oyuncularımı tebrik ettim' Oyuncularla konuştuğunu söyleyen Aybaba, "Dün oyuncuları tebrik ettim. 'Altıncı kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun' dedim" ifadelerini kullandı.Aybaba ayrıca, "Gündemimizde şu an kadro dışı yok" açıklamasında bulundu.Transfer konusunda açıklama yaptı Transfer sorusunda sorulan soruya ise, "Genç de var, tecrübeli de var, yaşça olgunluğa daha yakın oyuncular da var. İşimiz çok zor, elimizde kötü, çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosunu görüyorsunuz, aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 günde olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz, listemiz de buna göre şekilleniyor" diye konuştu.Öte yandan Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da bazı hocalarla görüşme yapıldığını açıklayarak, ''Sezon ortası bazı hocalarla görüştük ama kadroyu görüp gelmek istemeyenler oldu'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/besiktas-asbaskani-huseyin-yucelden-yabanci-var-aciklamasi-1082822242.html

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sergen yalçın, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), beşiktaş, samet aybaba, transfer