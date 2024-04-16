https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/rusyanin-kurgan-bolgesi-sular-altinda-tobol-nehrindeki-su-seviyesi-75-metreye-ulasti-1082808878.html

Rusya’nın Kurgan bölgesi sular altında: Tobol Nehri’ndeki su seviyesi 7.5 metreye ulaştı

Rusya’nın Kurgan bölgesi sular altında: Tobol Nehri’ndeki su seviyesi 7.5 metreye ulaştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kurgan bölgesinde, Tobol Nehri’ndeki su seviyesinin son 24 saatte 1.11 metre yükselerek 7.42 metreye ulaştığı bildirildi. Bölgede 300’den fazla evin... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T08:44+0300

2024-04-16T08:44+0300

2024-04-16T09:12+0300

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Rusya’da sel felaketi etkili olmaya devam ediyor. Selin en çok etkilediği yerler arasında Kurgan bölgesi bulunuyor.Kurgan Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Tobol Nehri’ndeki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kurgan şehrine doğru muazzam miktarda su geliyor. Kurgan şehrinde 16 Nisan saat 8.00 (TSİ 6.00) itibariyle su seviyesi 742 santimetre olarak kayda geçti, yani son 6 saatte 8 santimetre arttı” ifadesine yer verildi.Kurgan’da sular altında kalan mahallelerden tahliye çalışmaları devam ediyor.Daha önce Kurgan Valisi Vadim Şumikov, halihazırda Tobol Nehri’ndeki su hacminin 1.3 milyar metreküpe ulaştığını, bunun 10 metreden fazla yükseldiği 1994 yılına göre iki kat daha fazla olduğunu kaydetmişti.Vali, tehlike altın olan ilçelerin sakinlerine önceden tahliye olma çağrısında bulunarak yakında tüm yolların sular altında kalması nedeniyle tahliyenin imkansız hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu.Tobol Nehri’nde kritik seviyenin 7 metre olduğu anımsatıldı.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede 62 yerleşim ve 4 bin 300 ev sular altında kalabileceği ifade edilirken selden 18 bin 718 kişinin etkilenebileceği kaydedildi.15 Nisan itibariyle sular altında kalan ev sayısının 309 olarak gerçekleşti. 7 bin 100’den fazla kişi tahliye edilirken 885 kişi geçici barınma merkezlerine alındı.Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.Olağanüstü hal, Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin 11 metreyi aşması bekleniyor.Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.İrtiş nehrinin sol kolu olan Tobol Nehri, Kazakistan ve Rusya topraklarında bulunurken, uzunluğunun 1591 km, havza alanının ise 426.000 km² olduğu biliniyor.Genellikle kardan beslenen Tobol Nehri’nin üst kısımlarında Nisan’ın birinci yarısından Haziran’ın ortasına kadar, aşağı kısımlarında ise Ağustos’un başına kadar su taşkını gözleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyanin-orenburg-bolgesinde-12-binden-fazla-ev-sular-altinda-kaldi-1082724639.html

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