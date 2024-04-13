https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyanin-orenburg-bolgesinde-12-binden-fazla-ev-sular-altinda-kaldi-1082724639.html
Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 binden fazla ev sular altında kaldı
Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 binden fazla ev sular altında kaldı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 bin 213 evin ve 17 bin 203 tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T11:15+0300
2024-04-13T11:15+0300
2024-04-13T11:15+0300
dünya
rusya
orenburg
sel
ural
rusya federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082636212_0:95:2454:1475_1920x0_80_0_0_e340aed8f00f223c884f8ce755da3e16.jpg
Orenburg bölge yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ural Nehri’nde su seviyesinin kritik seviyenin üzerinde yükselmesinin kentte ve bölgede yol açtığı hasara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.Açıklamada, “19 ilçedeki 73 yerleşim yerinde ve 38 tarım kooperatifinde 12 bin 213 ev ve 17 bin tarım arazisi sular altında kalmış durumda” ifadelerine yer verildi.Orenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişi tahliye edildiOrenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:Açıklamaya göre bu sabah itibarı ile Orsk bölgesinde Ural Nehri’nde su seviyesi 7.31 metre olarak ölçüldü, kritik seviye 7 metre olarak gösteriliyor.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde yaşanıyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk kentini Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılmış, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-sel-sular-buyuk-yerlesim-alanlarina-yaklasiyor-1082682661.html
rusya
orenburg
ural
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082636212_181:0:2274:1570_1920x0_80_0_0_d446a69adc3ec7f7ca3e972ef42b70a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, orenburg, sel, ural, rusya federasyonu
rusya, orenburg, sel, ural, rusya federasyonu
Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 binden fazla ev sular altında kaldı
Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 bin 213 evin ve 17 bin 203 tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi.
Orenburg bölge yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ural Nehri’nde su seviyesinin kritik seviyenin üzerinde yükselmesinin kentte ve bölgede yol açtığı hasara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, “19 ilçedeki 73 yerleşim yerinde ve 38 tarım kooperatifinde 12 bin 213 ev ve 17 bin tarım arazisi sular altında kalmış durumda” ifadelerine yer verildi.
Orenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişi tahliye edildi
Orenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:
Sular altında kalan konutlardan ve tarım arazilerinden toplam 13 bin 194 kişi tahliye edildi, bunlardan 212’si çocuk olmak üzere bin 145 kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.
Açıklamaya göre bu sabah itibarı ile Orsk bölgesinde Ural Nehri’nde su seviyesi 7.31 metre olarak ölçüldü, kritik seviye 7 metre olarak gösteriliyor.
Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde yaşanıyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk kentini Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılmış, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.