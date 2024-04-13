https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/rusyanin-orenburg-bolgesinde-12-binden-fazla-ev-sular-altinda-kaldi-1082724639.html

Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 binden fazla ev sular altında kaldı

Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 binden fazla ev sular altında kaldı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Orenburg bölgesinde 12 bin 213 evin ve 17 bin 203 tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi. 13.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-13T11:15+0300

2024-04-13T11:15+0300

2024-04-13T11:15+0300

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Orenburg bölge yönetiminin Telegram kanalından yapılan açıklamada, Ural Nehri’nde su seviyesinin kritik seviyenin üzerinde yükselmesinin kentte ve bölgede yol açtığı hasara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.Açıklamada, “19 ilçedeki 73 yerleşim yerinde ve 38 tarım kooperatifinde 12 bin 213 ev ve 17 bin tarım arazisi sular altında kalmış durumda” ifadelerine yer verildi.Orenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişi tahliye edildiOrenburg bölgesinin sular altında kalan kısımlarından 13 binden fazla kişinin tahliye edildiğine dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:Açıklamaya göre bu sabah itibarı ile Orsk bölgesinde Ural Nehri’nde su seviyesi 7.31 metre olarak ölçüldü, kritik seviye 7 metre olarak gösteriliyor.Güney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde yaşanıyor. 5 Nisan Cuma günü Orsk kentini Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılmış, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-orenburg-bolgesindeki-sel-sular-buyuk-yerlesim-alanlarina-yaklasiyor-1082682661.html

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