https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pentagon-ab-ukraynaya-yeterli-miktarda-f-16-savas-ucagi-tedarik-edecek-1082652644.html
Pentagon: AB, Ukrayna'ya yeterli miktarda F-16 savaş uçağı tedarik edecek
Pentagon: AB, Ukrayna'ya yeterli miktarda F-16 savaş uçağı tedarik edecek
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ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Kongre’deki konuşmasında Avrupalımüttefiklerin Ukrayna'ya... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T22:26+0300
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‘ABD neden Ukrayna’ya F-16 vermiyor?’ sorusunu Wallander, “F-16'ların Avrupa ülkeleri tarafından tedarikini destekliyoruz ve tedarik edecekleri sayı şu anda Ukrayna'nın taleplerini karşılıyor” şeklinde yanıtladı.Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu. Beyaz Saray da pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna'ya üçüncü ülkelerden savaş uçakları sevk edileceğini doğrulamıştı.Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı.Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda’nın F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını ve Ukrayna halkı için daha büyük acılara yol açmasını ‘görmezden geldiğini’ belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
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pentagon, abd, abd, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi, beyaz saray
pentagon, abd, abd, f-16, f-16, ukrayna, ukrayna krizi, beyaz saray
Pentagon: AB, Ukrayna'ya yeterli miktarda F-16 savaş uçağı tedarik edecek
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Kongre’deki konuşmasında Avrupalımüttefiklerin Ukrayna'ya ‘yeterli miktarda’ F-16 savaş uçağı sağlamayı planladıklarını söyledi.
‘ABD neden Ukrayna’ya F-16 vermiyor?’ sorusunu Wallander, “F-16'ların Avrupa ülkeleri tarafından tedarikini destekliyoruz ve tedarik edecekleri sayı şu anda Ukrayna'nın taleplerini karşılıyor” şeklinde yanıtladı.
Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu. Beyaz Saray da pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna'ya üçüncü ülkelerden savaş uçakları sevk edileceğini doğrulamıştı.
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı.
Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda’nın F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını ve Ukrayna halkı için daha büyük acılara yol açmasını ‘görmezden geldiğini’ belirtmişti.