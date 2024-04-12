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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/zaporojye-saldirilarini-destekleyen-ve-sponsorluk-yapan-bati-rusyayi-tuzaga-cekmeye-calisiyor-1082701984.html
'Zaporojye saldırılarını destekleyen ve sponsorluk yapan Batı, Rusya'yı tuzağa çekmeye çalışıyor'
'Zaporojye saldırılarını destekleyen ve sponsorluk yapan Batı, Rusya'yı tuzağa çekmeye çalışıyor'
Sputnik Türkiye
Ukrayna son dönemde Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne bir dizi insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Rosatom tarafındaın yapılan açıklamada santralde... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T13:31+0300
2024-04-12T14:12+0300
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir süre sonra Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne düzenlediği saldırıyı görüşecek. Ukrayna'nın eylemleri Batı tarafından henüz kınanmış değil. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in saldırılarla ilgisi olmadığını iddia etmenin 'pervasızlık' olduğunu ve Batı'nın 'bariz olanı' kabul etmediğini söyledi.Güney Afrika'daki Johannesburg Üniversitesi Pan-Afrika Düşünce ve Söyleşi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Chidochashe Nyere, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarını 'destekleyen' ve 'sponsorluk' yapan Batı'nın, santralde bir nükleer felaket yaşanması halinde Rusya'nın suçlanacağını ima eden tavrının 'esas itibarıyla Rusya için bir tuzak' olduğunu söyledi.Batılı ülkelerin 'eylemlerinin söylemleriyle uyuşmadığını' vurgulayan Nyere, "Bir şey söylüyorlar ve farklı bir şey yapıyorlar. Rusya'nın bir şeyler yapmak için tuzağa düşmesini istiyorlar ve bu nedenle Rusya'nın saldırısına tepki gösterdiklerini söyleyecekler ancak kendi saldırılarını kınamıyorlar" sözlerini dile getirdi.Bu hususun aslında kolektif olarak Batı'nın tipik bir özelliği olduğunun altını çizen Nyere, "Söyledikleri söylem başka bir şey, retorik başka bir şey ve eylem tamamen farklı. Yani bir şey yapıyorlar; burada sponsor oldukları, destekledikleri eylem Rusya'ya yönelik bir saldırı. Yani eylem bu. Ancak söylemleri 'karşılık vermeyin' şeklinde" dedi.Ukrayna'nın eylemleri Batı tarafından kınanmadığı gibi, nükleer santrale yapılan saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Rusya'ya 'askeri ve sivil personelini santralden çekmesi' ve 'santralde nükleer bir olayla sonuçlanabilecek herhangi bir eylemden kaçınması' çağrısında bulunmuştu.Batı medyasında Kiev'in kınanmamasına da değinen Nyere, medyanın bağımsızlığının tehlikeye atıldığını vurgulayarak, silah tedarikinden kazanç sağlayan ve bu nedenle anlatıyı kontrol etmek isteyen bazı şirketlerin bu çatışmadaki gizli çıkarlarına atıfta bulundu.Nyere açıklamasıda şu cümlelere yer verdi:Nyere ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın konuyla ilgili raporuna ilişkin endişelerini de dile getirerek, 'asgari hasardan' söz eden bu rapor için 'çok endişe verici' olduğu yorumunda bulundu. Açıklamalarına devam eden Nyere şu cümleleri kaydetti:Nyere, uluslararası toplumun nükleer santrale yönelik saldırıları 'kesin bir dille' kınaması gerektiğinin altını çizerek, bu saldırıların dünyayı soktuğu potansiyel tehlikenin 'felaket' olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukrayna-ve-zaporojye-nukleer-guc-santrali-samson-cozumu-1082696123.html
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'Zaporojye saldırılarını destekleyen ve sponsorluk yapan Batı, Rusya'yı tuzağa çekmeye çalışıyor'

13:31 12.04.2024 (güncellendi: 14:12 12.04.2024)
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Multimedya arşivine gidinZaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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Ukrayna son dönemde Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne bir dizi insansız hava aracı saldırısı düzenlendi. Rosatom tarafındaın yapılan açıklamada santralde çalışan üç işçinin yaralandığını açıklanmıştı. Johannesburg Üniversitesi'den Nyere bu saldırıları Sputnik'e değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir süre sonra Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne düzenlediği saldırıyı görüşecek. Ukrayna'nın eylemleri Batı tarafından henüz kınanmış değil. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in saldırılarla ilgisi olmadığını iddia etmenin 'pervasızlık' olduğunu ve Batı'nın 'bariz olanı' kabul etmediğini söyledi.
Güney Afrika'daki Johannesburg Üniversitesi Pan-Afrika Düşünce ve Söyleşi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Chidochashe Nyere, Sputnik'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırılarını 'destekleyen' ve 'sponsorluk' yapan Batı'nın, santralde bir nükleer felaket yaşanması halinde Rusya'nın suçlanacağını ima eden tavrının 'esas itibarıyla Rusya için bir tuzak' olduğunu söyledi.
Batılı ülkelerin 'eylemlerinin söylemleriyle uyuşmadığını' vurgulayan Nyere, "Bir şey söylüyorlar ve farklı bir şey yapıyorlar. Rusya'nın bir şeyler yapmak için tuzağa düşmesini istiyorlar ve bu nedenle Rusya'nın saldırısına tepki gösterdiklerini söyleyecekler ancak kendi saldırılarını kınamıyorlar" sözlerini dile getirdi.
Bu hususun aslında kolektif olarak Batı'nın tipik bir özelliği olduğunun altını çizen Nyere, "Söyledikleri söylem başka bir şey, retorik başka bir şey ve eylem tamamen farklı. Yani bir şey yapıyorlar; burada sponsor oldukları, destekledikleri eylem Rusya'ya yönelik bir saldırı. Yani eylem bu. Ancak söylemleri 'karşılık vermeyin' şeklinde" dedi.
Ukrayna'nın eylemleri Batı tarafından kınanmadığı gibi, nükleer santrale yapılan saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Rusya'ya 'askeri ve sivil personelini santralden çekmesi' ve 'santralde nükleer bir olayla sonuçlanabilecek herhangi bir eylemden kaçınması' çağrısında bulunmuştu.
Batı medyasında Kiev'in kınanmamasına da değinen Nyere, medyanın bağımsızlığının tehlikeye atıldığını vurgulayarak, silah tedarikinden kazanç sağlayan ve bu nedenle anlatıyı kontrol etmek isteyen bazı şirketlerin bu çatışmadaki gizli çıkarlarına atıfta bulundu.
Nyere açıklamasıda şu cümlelere yer verdi:
Bu savaşta çifte kazanç sağlayan bazı iş unsurlarının da olabileceği gerçeğini göz ardı edemeyiz. Yani silah sağlıyorlar ve bu savaştan para kazanıyorlar. Bu nedenle anlatıyı kontrol etmek istiyorlar. Zaten büyük şirketlerin çalışma şekli de budur.
Nyere ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın konuyla ilgili raporuna ilişkin endişelerini de dile getirerek, 'asgari hasardan' söz eden bu rapor için 'çok endişe verici' olduğu yorumunda bulundu.
Açıklamalarına devam eden Nyere şu cümleleri kaydetti:
Dünya zaten olduğu gibi, bunun potansiyel olarak büyük bir çatışmaya dönüşebileceğinden endişe etmelidir. Bu yüzden endişe verici. Büyük ülkelerin, büyük güçlerin algıladıkları kazanımlar uğruna insanların hayatlarını riske atmaya devam etmeleri talihsiz ama aynı zamanda çok endişe verici. Buna gerçekten değmez. Zira günün sonunda paylaştığımız sadece bu evren var. Dolayısıyla, dostane bir çözüm ideal olacaktır. Ancak çatışmanın uzun süren doğası göz önüne alındığında, bu şans çok zayıf.
Nyere, uluslararası toplumun nükleer santrale yönelik saldırıları 'kesin bir dille' kınaması gerektiğinin altını çizerek, bu saldırıların dünyayı soktuğu potansiyel tehlikenin 'felaket' olduğunu kaydetti.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali: 'Samson Çözümü'
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