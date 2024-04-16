https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ramazan-bayraminda-yaklasik-7-milyon-kisi-ulasim-icin-ucak-kullandi--1082830952.html

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 7 milyon kişi ulaşım için uçak kullandı

Ramazan Bayramı'nda yaklaşık 7 milyon kişi ulaşım için uçak kullandı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde Türkiye genelindeki havalimanlarında gerçekleşen 42 bin 573 uçak trafiğiyle 6 milyon... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T17:22+0300

2024-04-16T17:22+0300

2024-04-16T17:22+0300

türkiye

havayolu

havayolu şirketi

havayolu şirketleri

esenboğa havalimanı

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

uçak

uçak seferi

uçak seferleri

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde uçak yolculuğunun gündelik hayatın vazgeçilmezi olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:Uraloğlu, son 22 yılda yaptıkları hava yolu yatırımlarının meyvesini verdiğini, vatandaşların yolculuklarda uçak konforunu tercih ettiğini vurguladı.'Hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz'Bakanlık olarak ulaşımın her modunda, son teknoloji sistemler ve yatırımlarla ulaşımda Türkiye'ye çağ atlattıklarının altını çizen Uraloğlu, "Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede ülkemizin ekonomisini ve istihdamını artırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin turizmini, sanayisini ve ulaşım ağını geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda da hizmet fırtınası estirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.İstanbul Havalimanı'nı 9 günde 2 milyondan fazla yolcu kullandıUraloğlu, turizm bölgelerindeki havalimanlarında bayram tatili süresince 2024'ün yolcu rekorunun kırıldığını kaydetti.Tatili kapsayan 5-14 Nisan'da İstanbul Havalimanı'nda 14 bin 546 uçak trafiğinin gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 2 milyon 212 bin 709 yolcuya hizmet verildiğini, 14 Nisan'da da 245 bin 995 yolcu sayısıyla 2024'ün en yüksek rakamına ulaşıldığını bildirdi.Turizm bölgelerindeki havalimanları yoğun çalıştıUraloğlu, bayram tatilinin 9 gün olması ve okul ara tatilinin de aynı döneme denk gelmesi nedeniyle turizm bölgelerine doğru önemli oranda seyahat gerçekleştirildiğine dikkati çekti.Turizm merkezlerindeki havalimanlarının da bayram tatilinde yüksek oranlı dolulukla çalıştığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

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