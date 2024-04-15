https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/denizlerde-av-yasagi-basladi-1082787913.html
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
Sputnik Türkiye
Denizlerde avlanma yasağı, 15 Nisan tarihi itibariyle başladı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:06+0300
2024-04-15T17:06+0300
2024-04-15T17:09+0300
yaşam
av yasağı
deniz
balıkçılık
balık
yasak
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15 Nisan 2024 günü itibariyle tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığı duyuruldu.Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek. Bakan Yumaklı, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Nisan’da başlayacak denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) kapsayacağını vurgulayan Yumaklı, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olduğunu ve avcılık yapmaya devam edebileceklerini belirtti.Bakanlıktan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avclık yapılabileceğini belirten Bakan Yumaklı, “Ayrıca 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240414/denizlerde-av-yasagi-yarin-basliyor-kimler-yasaktan-muaf-olacak-1082746764.html
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av yasağı, deniz, balıkçılık, balık, yasak
av yasağı, deniz, balıkçılık, balık, yasak
Denizlerde av yasağı başladı
17:06 15.04.2024 (güncellendi: 17:09 15.04.2024)
Denizlerde avlanma yasağı, 15 Nisan tarihi itibariyle başladı.
15 Nisan 2024 günü itibariyle tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağının başladığı duyuruldu.
Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek.
Bakan Yumaklı, 1 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 15 Nisan 2024 Pazartesi günü sona erecek balıkçılık sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Nisan’da başlayacak denizlerdeki av yasağının, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri (gırgır ve trol) kapsayacağını vurgulayan Yumaklı, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıların ise bu yasaktan muaf olduğunu ve avcılık yapmaya devam edebileceklerini belirtti.
Bakanlıktan izin alınarak kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avclık yapılabileceğini belirten Bakan Yumaklı, “Ayrıca 4,5 ayı kapsayacak bu dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, Bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak şartıyla kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecektir” ifadelerini kullandı.