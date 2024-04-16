https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/moskovada-eski-sbu-subayina-suikast-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1082818266.html
Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı
Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov'a suikast girişiminde bulunan zanlıyı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:00+0300
2024-04-16T12:00+0300
2024-04-16T12:00+0300
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Rusya'nın başkenti Moskova'da eski SBU subayı Prozorov'un arabasına yerleştirdiği patlayıcı infilak ettiren 1983 doğumlu Rusya vatandaşı, FSB üyeleri tarafından gözaltına alındı.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat başladıktan sonra Ukrayna'ya giden zanlının Ekim 2023'te SBU tarafından elemanlandığını belirten FSB, adı açıklanmayan şahsın doğrudan SBU Direktörü Vasiliy Malyuk'a bağlı koordinatörden aldığı talimatla Mart 2024'te Moskova'ya geldiğini bildirdi.Zanlının uzaktan kumandalı patlayıcının bileşenlerini alıp patlayıcıyı imal ettiğini aktaran FSB, daha sonra bu patlayıcının söz konusu şahıs tarafından Prozorov'un arabasına yerleştirildiğini belirtti.Zanlı, FSB'deki sorgusu sırasında patlayıcı 9 Nisan akşamı Prozorov'un aracının altına yerleştirdiğini itiraf etti.FSB, zanlının terör saldırısı düzenleme ve vatana ihanet suçlarından yargılanacağını da kaydetti.Prozorov'un aracı, 12 Nisan sabahı Moskova'daki evinin önünde infilak ettirilmiş ve eski SBU subayı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fsb-ve-rus-ordusu-ingiliz-istihbaratinin-hersona-planladigi-cikarma-girisimi-engelledi-1082678245.html
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rusya, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), casus, donbass, askeri operasyon
rusya, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), casus, donbass, askeri operasyon
Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov'a suikast girişiminde bulunan zanlıyı yakaladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da eski SBU subayı Prozorov'un arabasına yerleştirdiği patlayıcı infilak ettiren 1983 doğumlu Rusya vatandaşı, FSB üyeleri tarafından gözaltına alındı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat başladıktan sonra Ukrayna'ya giden zanlının Ekim 2023'te SBU tarafından elemanlandığını belirten FSB, adı açıklanmayan şahsın doğrudan SBU Direktörü Vasiliy Malyuk'a
bağlı koordinatörden aldığı talimatla Mart 2024'te Moskova'ya geldiğini bildirdi.
Zanlının uzaktan kumandalı patlayıcının bileşenlerini alıp patlayıcıyı imal ettiğini aktaran FSB, daha sonra bu patlayıcının söz konusu şahıs tarafından Prozorov'un arabasına yerleştirildiğini belirtti.
Zanlı, FSB'deki sorgusu sırasında patlayıcı 9 Nisan akşamı Prozorov'un aracının altına yerleştirdiğini itiraf etti.
FSB, zanlının terör saldırısı düzenleme ve vatana ihanet suçlarından yargılanacağını da kaydetti.
Prozorov'un aracı, 12 Nisan sabahı Moskova'daki evinin önünde infilak ettirilmiş ve eski SBU subayı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.