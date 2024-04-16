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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/moskovada-eski-sbu-subayina-suikast-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1082818266.html
Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı
Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov'a suikast girişiminde bulunan zanlıyı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:00+0300
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Rusya'nın başkenti Moskova'da eski SBU subayı Prozorov'un arabasına yerleştirdiği patlayıcı infilak ettiren 1983 doğumlu Rusya vatandaşı, FSB üyeleri tarafından gözaltına alındı.Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat başladıktan sonra Ukrayna'ya giden zanlının Ekim 2023'te SBU tarafından elemanlandığını belirten FSB, adı açıklanmayan şahsın doğrudan SBU Direktörü Vasiliy Malyuk'a bağlı koordinatörden aldığı talimatla Mart 2024'te Moskova'ya geldiğini bildirdi.Zanlının uzaktan kumandalı patlayıcının bileşenlerini alıp patlayıcıyı imal ettiğini aktaran FSB, daha sonra bu patlayıcının söz konusu şahıs tarafından Prozorov'un arabasına yerleştirildiğini belirtti.Zanlı, FSB'deki sorgusu sırasında patlayıcı 9 Nisan akşamı Prozorov'un aracının altına yerleştirdiğini itiraf etti.FSB, zanlının terör saldırısı düzenleme ve vatana ihanet suçlarından yargılanacağını da kaydetti.Prozorov'un aracı, 12 Nisan sabahı Moskova'daki evinin önünde infilak ettirilmiş ve eski SBU subayı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fsb-ve-rus-ordusu-ingiliz-istihbaratinin-hersona-planladigi-cikarma-girisimi-engelledi-1082678245.html
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rusya, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), casus, donbass, askeri operasyon
rusya, moskova, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu), casus, donbass, askeri operasyon

Moskova'da eski SBU subayına suikast girişiminde bulunan zanlı yakalandı

12:00 16.04.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da eski Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) subayı Yarbay Vasiliy Prozorov'a suikast girişiminde bulunan zanlıyı yakaladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da eski SBU subayı Prozorov'un arabasına yerleştirdiği patlayıcı infilak ettiren 1983 doğumlu Rusya vatandaşı, FSB üyeleri tarafından gözaltına alındı.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta yürüttüğü özel askeri harekat başladıktan sonra Ukrayna'ya giden zanlının Ekim 2023'te SBU tarafından elemanlandığını belirten FSB, adı açıklanmayan şahsın doğrudan SBU Direktörü Vasiliy Malyuk'a bağlı koordinatörden aldığı talimatla Mart 2024'te Moskova'ya geldiğini bildirdi.
Zanlının uzaktan kumandalı patlayıcının bileşenlerini alıp patlayıcıyı imal ettiğini aktaran FSB, daha sonra bu patlayıcının söz konusu şahıs tarafından Prozorov'un arabasına yerleştirildiğini belirtti.
Zanlı, FSB'deki sorgusu sırasında patlayıcı 9 Nisan akşamı Prozorov'un aracının altına yerleştirdiğini itiraf etti.
FSB, zanlının terör saldırısı düzenleme ve vatana ihanet suçlarından yargılanacağını da kaydetti.
Prozorov'un aracı, 12 Nisan sabahı Moskova'daki evinin önünde infilak ettirilmiş ve eski SBU subayı saldırı sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.
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