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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fsb-ve-rus-ordusu-ingiliz-istihbaratinin-hersona-planladigi-cikarma-girisimi-engelledi-1082678245.html
FSB ve Rus ordusu, İngiliz istihbaratının Herson'a planladığı çıkarma girişimini engelledi
FSB ve Rus ordusu, İngiliz istihbaratının Herson'a planladığı çıkarma girişimini engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz istihbarat servislerinin Herson Bölgesi'nde Ukraynalı sabotaj grupları için hazırladığı çıkarma operrasyonunu... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T16:08+0300
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FSB'den yapılan açıklamaya göre İngiliz istihbarat servisleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusu için çıkarma operasyonu hazırladı.Rusya ordusuyla birlikte operasyona engel olan FSB, Ukrayna ordusunda görevli özel kuvvetler askeri Yevgeniy Gorin'in Herson Bölgesi'nde esir alındığını bildirdi.'İngiltere'de eğitim aldık'FSB, Gorin'in ifadesinden görüntüler yayınlarken Ukraynalı asker, İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarındaki bir askeri üste eğitim aldıklarını itiraf etti."İngiltere'ye vardığımızda Salisbury yakınlarında bir yere indik. Arabayla yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir askeri üsteydik. Bildiğim kadarıyla adı '5 Rifles' idi" diyen Gorin, indirme hazırlığını yapan İngiliz eğitmenlerin adlarını da bildirdi.İfadesinde İngiliz özel kuvvetlerinin Rusya'nın güvenliğini hedef alan eylemlerin hazırlanmasında doğrudan yer aldığını teyit eden Gorin, eylemi gerçekleştirecek Ukraynalı askerlerin de bizzat İngiliz uzmanlar tarafından eğitildiğinin altını çizdi.'İngiliz istihbaratı tarafından ölüme gönderildik'Gorin, Tendrovskaya Burnu'na çıkarma operasyonunun hazırlıkları sırasında verilen brifinglerde İngiliz istihbarat servislerinin güncel olmayan bilgiler vermiş olabileceğini de söyledi.Ukraynalı askerlere Rus güçlerinin burun üzerindeki dördüncü veya beşinci binada bulunduğunun ve orada ateş temasının beklendiğinin söylendiğini anlatan Gorin, ancak kıyıya yaklaştıklarında kendilerine ateş açıldığını, dolayısıyla İngilizler tarafından yanlış yönlendirildiklerini vurguladı.Gorin, 'hiç profesyonel olmayan bir şekilde ölüme gönderildiklerini' altını çizerek operasyonda hiçbir hedefe ulaşılamadığını ve personelin neredeyse tamamen öldürüldüğünü belirtti.
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, çıkarma, herson, ingiltere
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sabotaj, çıkarma, herson, ingiltere

FSB ve Rus ordusu, İngiliz istihbaratının Herson'a planladığı çıkarma girişimini engelledi

16:08 11.04.2024 (güncellendi: 16:09 11.04.2024)
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)Ukrayna ordusu'nun Herson'a çıkarma girişimi engellendi
Ukrayna ordusu'nun Herson'a çıkarma girişimi engellendi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), İngiliz istihbarat servislerinin Herson Bölgesi'nde Ukraynalı sabotaj grupları için hazırladığı çıkarma operrasyonunu engelledi.
FSB'den yapılan açıklamaya göre İngiliz istihbarat servisleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde Ukrayna ordusu için çıkarma operasyonu hazırladı.
Rusya ordusuyla birlikte operasyona engel olan FSB, Ukrayna ordusunda görevli özel kuvvetler askeri Yevgeniy Gorin'in Herson Bölgesi'nde esir alındığını bildirdi.

'İngiltere'de eğitim aldık'

FSB, Gorin'in ifadesinden görüntüler yayınlarken Ukraynalı asker, İngiltere'nin Salisbury kenti yakınlarındaki bir askeri üste eğitim aldıklarını itiraf etti.
"İngiltere'ye vardığımızda Salisbury yakınlarında bir yere indik. Arabayla yaklaşık yarım saat uzaklıkta bir askeri üsteydik. Bildiğim kadarıyla adı '5 Rifles' idi" diyen Gorin, indirme hazırlığını yapan İngiliz eğitmenlerin adlarını da bildirdi.
İfadesinde İngiliz özel kuvvetlerinin Rusya'nın güvenliğini hedef alan eylemlerin hazırlanmasında doğrudan yer aldığını teyit eden Gorin, eylemi gerçekleştirecek Ukraynalı askerlerin de bizzat İngiliz uzmanlar tarafından eğitildiğinin altını çizdi.

'İngiliz istihbaratı tarafından ölüme gönderildik'

Gorin, Tendrovskaya Burnu'na çıkarma operasyonunun hazırlıkları sırasında verilen brifinglerde İngiliz istihbarat servislerinin güncel olmayan bilgiler vermiş olabileceğini de söyledi.
Ukraynalı askerlere Rus güçlerinin burun üzerindeki dördüncü veya beşinci binada bulunduğunun ve orada ateş temasının beklendiğinin söylendiğini anlatan Gorin, ancak kıyıya yaklaştıklarında kendilerine ateş açıldığını, dolayısıyla İngilizler tarafından yanlış yönlendirildiklerini vurguladı.
Gorin, 'hiç profesyonel olmayan bir şekilde ölüme gönderildiklerini' altını çizerek operasyonda hiçbir hedefe ulaşılamadığını ve personelin neredeyse tamamen öldürüldüğünü belirtti.
Rob Bauer - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
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