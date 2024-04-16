https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/merkez-bankasi-baskani-karahan-bundan-sonraki-stratejimiz-rezerv-biriktirmek-1082837353.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele
Sputnik Türkiye
TCMB Başkanı Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T20:48+0300
2024-04-16T20:48+0300
2024-04-16T21:29+0300
merkez bankası
ekonomi
fatih karahan
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
tcmb
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi.Karahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bakan-simsekten-kdv-aciklamasi--1082837396.html
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merkez bankası, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb
merkez bankası, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele
20:48 16.04.2024 (güncellendi: 21:29 16.04.2024)
TCMB Başkanı Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi.
Karahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek"