https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/merkez-bankasi-baskani-karahan-bundan-sonraki-stratejimiz-rezerv-biriktirmek-1082837353.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önceliğimiz enflasyonla mücadele

Sputnik Türkiye

TCMB Başkanı Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T20:48+0300

2024-04-16T20:48+0300

2024-04-16T21:29+0300

merkez bankası

ekonomi

fatih karahan

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tcmb

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan enflasyonla mücadele ve rezerv mesajı verdi.Karahan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bakan-simsekten-kdv-aciklamasi--1082837396.html

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Sputnik Türkiye

merkez bankası, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb