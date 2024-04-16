https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/bakan-simsekten-kdv-aciklamasi--1082837396.html
Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" ifadelerini kullandı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T20:52+0300
2024-04-16T20:52+0300
2024-04-16T21:13+0300
kdv
katma değer vergisi (kdv)
ekonomi
mehmet şimşek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KDV oranlarına artış yapılmadığını belirtti.Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kdv-oranlarina-zam-geliyor-gelir-idaresi-baskanliginin-sitesinde-yayimlandi-1082831133.html
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kdv, katma değer vergisi (kdv), mehmet şimşek
kdv, katma değer vergisi (kdv), mehmet şimşek
Bakan Şimşek'ten 'KDV' açıklaması
20:52 16.04.2024 (güncellendi: 21:13 16.04.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KDV oranlarına artış yapılmadığını belirtti.
Bakan Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.