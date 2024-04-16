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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kiev-ukraynali-blog-yazari-sariyi-ortadan-kaldirarak-sorumlulugu-moskovaya-yikmak-istedi-1082828481.html
‘Kiev, Ukraynalı blog yazarı Şariy’i ortadan kaldırarak sorumluluğu Moskova’ya yıkmak istedi’
‘Kiev, Ukraynalı blog yazarı Şariy’i ortadan kaldırarak sorumluluğu Moskova’ya yıkmak istedi’
Sputnik Türkiye
Rus emniyet teşkilatından bir kaynak, Kiev’in tanınmış Ukraynalı blog yazarı Anatoliy Şariy’i ortadan kaldırmak ve cinayetten Rusya’yı sorumlu tutmak... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T16:02+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
blog
yazar
rusya
emniyet
anatoliy şariy
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Rus emniyet teşkilatından bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR), tanınmış blog yazarı Şariy’i fiziki olarak ortadan kaldırmak ve cinayetten Rusya’yı sorumlu tutmak istedi.Yetkili, “İspanya’da yaşayan popüler Ukraynalı blog yazarı Anatoliy Şariy’e yönelik cinayet girişiminin organizasyonu ile ilgili detaylar belirlendi. Ve bir kez daha Kiev rejiminin hoş görmediği bir gazeteciye yönelik terör eyleminin arkasında Ukrayna özel servisleri var” diye konuştu.Kaynağın aktardığı üzere Ukraynalı ajanlar, Şariy’e yönelik suikast girişimi için İspanya’da yaşayan etnik Ukraynalılar ve yerel suçlular arasından kişileri seçti.Bu kişileri müdahil etme girişimleri, Rus özel servisleri tarafından yapılıyormuş gibi gösterildi. Aynı zamanda İspanyol kolluk kuvvetleri, Şariy’e yönelik suikast girişiminin detayları ile ilgili soruşturmayı formalite olarak benimsedi olay yerini incelemeye gitme zahmetine bile girmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/moskovada-eski-sbu-subayina-suikast-girisiminde-bulunan-zanli-yakalandi-1082818266.html
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ukrayna, blog, yazar, rusya, emniyet, anatoliy şariy
ukrayna, blog, yazar, rusya, emniyet, anatoliy şariy

‘Kiev, Ukraynalı blog yazarı Şariy’i ortadan kaldırarak sorumluluğu Moskova’ya yıkmak istedi’

16:02 16.04.2024 (güncellendi: 16:03 16.04.2024)
© SputnikUkraynalı blog yazarı Şariy
Ukraynalı blog yazarı Şariy - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© Sputnik
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Rus emniyet teşkilatından bir kaynak, Kiev’in tanınmış Ukraynalı blog yazarı Anatoliy Şariy’i ortadan kaldırmak ve cinayetten Rusya’yı sorumlu tutmak istediğini belirtti.
Rus emniyet teşkilatından bir kaynağın Sputnik’e verdiği bilgiye göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GUR), tanınmış blog yazarı Şariy’i fiziki olarak ortadan kaldırmak ve cinayetten Rusya’yı sorumlu tutmak istedi.
Yetkili, “İspanya’da yaşayan popüler Ukraynalı blog yazarı Anatoliy Şariy’e yönelik cinayet girişiminin organizasyonu ile ilgili detaylar belirlendi. Ve bir kez daha Kiev rejiminin hoş görmediği bir gazeteciye yönelik terör eyleminin arkasında Ukrayna özel servisleri var” diye konuştu.
Kaynağın aktardığı üzere Ukraynalı ajanlar, Şariy’e yönelik suikast girişimi için İspanya’da yaşayan etnik Ukraynalılar ve yerel suçlular arasından kişileri seçti.
Bu kişileri müdahil etme girişimleri, Rus özel servisleri tarafından yapılıyormuş gibi gösterildi. Aynı zamanda İspanyol kolluk kuvvetleri, Şariy’e yönelik suikast girişiminin detayları ile ilgili soruşturmayı formalite olarak benimsedi olay yerini incelemeye gitme zahmetine bile girmedi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
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