https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kdv-oranlarina-zam-geliyor-gelir-idaresi-baskanliginin-sitesinde-yayimlandi-1082831133.html
KDV oranlarına zam geliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlandı
KDV oranlarına zam geliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlandı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan tebliğe göre lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapılacak. Buna göre yüzde 8 olan KDV oranı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T17:24+0300
2024-04-16T17:24+0300
2024-04-16T17:41+0300
ekonomi
zam
kdv
katma değer vergisi (kdv)
son dakika
lokanta
kafe
alkol
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.Taslağa göre kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe, kahvehane dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Söz konusu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.Aynı zamanda alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20 olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hazine-ve-maliye-bakanligindan-dunya-bankasindan-alinan-kaynaklara-iliskin-aciklama-1082830193.html
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kdv oranlarına zam mı geliyor, kafe ve lokantalarda kdv artacak mı, kafe ve lokantalarda kdv oranı nedir
kdv oranlarına zam mı geliyor, kafe ve lokantalarda kdv artacak mı, kafe ve lokantalarda kdv oranı nedir
KDV oranlarına zam geliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlandı
17:24 16.04.2024 (güncellendi: 17:41 16.04.2024)
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan tebliğe göre lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapılacak. Buna göre yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.
Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.
Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.
Taslağa göre kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe, kahvehane dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Söz konusu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.
Aynı zamanda alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20 olacak.