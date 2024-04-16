https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kdv-oranlarina-zam-geliyor-gelir-idaresi-baskanliginin-sitesinde-yayimlandi-1082831133.html

KDV oranlarına zam geliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlandı

KDV oranlarına zam geliyor: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde yayımlandı

Sputnik Türkiye

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan tebliğe göre lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapılacak. Buna göre yüzde 8 olan KDV oranı... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T17:24+0300

2024-04-16T17:24+0300

2024-04-16T17:41+0300

ekonomi

zam

kdv

katma değer vergisi (kdv)

son dakika

lokanta

kafe

alkol

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayınlanan tebliğ taslağına göre yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddede değişikliğe gidildi.Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı. Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.Taslağa göre kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri, büfe, kahvehane dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Söz konusu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı yüzde 20’ye çıkartılacak.Aynı zamanda alkollü hizmet veren işletmelerde de KDV oranı yüzde 20 olacak.

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kdv oranlarına zam mı geliyor, kafe ve lokantalarda kdv artacak mı, kafe ve lokantalarda kdv oranı nedir