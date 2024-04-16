https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/kabine-toplantisi-sona-erdi-1082833600.html
Kabine Toplantısı sona erdi
Kabine Toplantısı sona erdi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T18:40+0300
2024-04-16T18:40+0300
2024-04-16T18:44+0300
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kabine toplantısı, son dakika, recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı, son dakika, recep tayyip erdoğan
Kabine Toplantısı sona erdi
18:40 16.04.2024 (güncellendi: 18:44 16.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.