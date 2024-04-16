https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-savunma-bakani-galant-iranin-fuze-saldirisi-basarisiz-oldu-1082838555.html
İsrail Savunma Bakanı Galant: İran’ın füze saldırısı başarısız oldu
İsrail Savunma Bakanı Galant: İran’ın füze saldırısı başarısız oldu
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını ifade etti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T21:44+0300
2024-04-16T21:44+0300
2024-04-16T21:45+0300
dünya
yoav galant
israil
iran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/17/1076612321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238e0c117819636e6059decc294fe0e9.jpg
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan sınırındaki güvenlik durumunu incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını söyledi.Galant “İranlılar saldırılarında başarısız oldu ve İsrail'i caydıramayacaklar. İranlılar bize 500'den fazla silah kullanarak agresif bir şekilde saldırdı, ancak tek bir İHA veya seyir füzesi İsrail'e ulaşmadı ve fırlatılan 100 balistik füzeden 4’ü İsrail'e düştü. Bu, uluslararası ortaklarımızla yaptığımız hazırlıkların yanı sıra İsrail Savunma Kuvvetlerinin kabiliyetinin de bir sonucudur” dedi.Galant, Tahran'ın İsrail Devleti için yeni bir ‘caydırıcılık statüsü’ oluşturamayacağını ve Ortadoğu semalarının ‘her türlü düşmanı’ karşılamaya ‘açık’ olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cinden-iranin-nefsi-mudafaa-hakkina-destek-1082830749.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/17/1076612321_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_b949ced9605b77bbac8e60c63aab22be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yoav galant, israil, iran
yoav galant, israil, iran
İsrail Savunma Bakanı Galant: İran’ın füze saldırısı başarısız oldu
21:44 16.04.2024 (güncellendi: 21:45 16.04.2024)
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan sınırındaki güvenlik durumunu incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını söyledi.
Galant “İranlılar saldırılarında başarısız oldu ve İsrail'i caydıramayacaklar. İranlılar bize 500'den fazla silah kullanarak agresif bir şekilde saldırdı, ancak tek bir İHA veya seyir füzesi İsrail'e ulaşmadı ve fırlatılan 100 balistik füzeden 4’ü İsrail'e düştü. Bu, uluslararası ortaklarımızla yaptığımız hazırlıkların yanı sıra İsrail Savunma Kuvvetlerinin kabiliyetinin de bir sonucudur” dedi.
Galant, Tahran'ın İsrail Devleti için yeni bir ‘caydırıcılık statüsü’ oluşturamayacağını ve Ortadoğu semalarının ‘her türlü düşmanı’ karşılamaya ‘açık’ olduğunu vurguladı.