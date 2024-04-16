https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/israil-savunma-bakani-galant-iranin-fuze-saldirisi-basarisiz-oldu-1082838555.html

İsrail Savunma Bakanı Galant: İran’ın füze saldırısı başarısız oldu

İsrail Savunma Bakanı Galant: İran’ın füze saldırısı başarısız oldu

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını ifade etti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan sınırındaki güvenlik durumunu incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın füze saldırısında ‘başarısız olduğunu’ ve İsrail’i caydıramayacağını söyledi.Galant “İranlılar saldırılarında başarısız oldu ve İsrail'i caydıramayacaklar. İranlılar bize 500'den fazla silah kullanarak agresif bir şekilde saldırdı, ancak tek bir İHA veya seyir füzesi İsrail'e ulaşmadı ve fırlatılan 100 balistik füzeden 4’ü İsrail'e düştü. Bu, uluslararası ortaklarımızla yaptığımız hazırlıkların yanı sıra İsrail Savunma Kuvvetlerinin kabiliyetinin de bir sonucudur” dedi.Galant, Tahran'ın İsrail Devleti için yeni bir ‘caydırıcılık statüsü’ oluşturamayacağını ve Ortadoğu semalarının ‘her türlü düşmanı’ karşılamaya ‘açık’ olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cinden-iranin-nefsi-mudafaa-hakkina-destek-1082830749.html

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