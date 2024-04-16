https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/iranin-ankara-buyukelcisi-abdnin-hedefi-turkiye-ve-irani-parcalamak-1082817083.html

İran'ın Ankara Büyükelçisi: ABD'nin hedefi Türkiye ve İran'ı parçalamak

İran'ın Ankara Büyükelçisi: ABD'nin hedefi Türkiye ve İran'ı parçalamak

Sputnik Türkiye

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzadeh, Tahran'ın İsrail'e yönelik askeri operasyonlarına ilişkin soruları yanıtladı. Büyükelçi, ABD'nin... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T11:24+0300

2024-04-16T11:24+0300

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İran'ın İsrail'e düzenlediği harekatla ilgili İran Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzadeh Aydınlık gazetesinin sorularını yanıtladı. Büyükelçi, İsrail'in İran'ın Şam Konsolosluğu'na düzenlediği terör saldırısını hatırlattı. BMGK'nın hem Şam saldırısı hem de Gazze saldırıları karşısında kınama dışında bir adım atmadığını kaydeden Habibullahzadeh, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. Maddesine uyarınca, Siyonist rejimi meşru müdafaa çerçevesinde cezalandırmaktan başka seçeneği yoktu" ifadelerini kullandı.Habibullahzadeh, ABD'nin hedefinin Türkiye ve İran'ı parçalamak olduğunu söyledi.ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan İran Büyükelçisi, "Büyük Ortadoğu projesi, bölge ülkelerini İsrail'in yörüngesine dayalı tek bir sistem haline getirmeyi amaçlıyordu. Bu planın uygulanması, zayıflıkları nedeniyle genellikle İsrail'in müttefiki haline gelen küçük ülkelerin doğmasına yol açıyordu. Bu arada ülkeler arasındaki bölgesel, etnik, dinsel konulardaki farklılıklar da bu projenin önemli bir parçası. Ayrıca bölge dışı ülkelerin terörizmi destekleme, silahlandırma ve huzursuzluk çıkarma amacıyla bölgede aşırıcılığı teşvik etme yönündeki yıkıcı müdahaleleri de bu projenin bir diğer önemli parçası olarak değerlendiriliyor" dedi.İşte Büyükelçi'nin o açıklamaları:İran'ın İsrail'e saldırısını yetersiz bulan ve eleştirenler var. Sizin görüşünüz nedir?Büyük İsrail projesi uygulanabilir mi?ABD, Ortadoğu'da birleşik ülkeleri parçalıyor. Irak, Suriye, Lübnan vb. ülkelerin hükümetlerini bölüyor. Türkiye ve İran'da da benzer bir tehlike var mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rusyadan-iran-saldirisina-iliskin-bmgk-toplantisinda-batiya-cifte-standart-tepkisi-1082771273.html

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iran

israil

gazze

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abd, iran, türkiye, ortadoğu, israil, israil-filistin, akdeniz, doğu akdeniz, büyük ortadoğu projesi (bop), gazze, gazze şeridi