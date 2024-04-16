https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ingiltereden-zelenskiye-yanit-rus-insansiz-hava-araclarini-engelleyemeyiz-1082817317.html

İngiltere'den Zelenskiy'e yanıt: 'Rus insansız hava araçlarını engelleyemeyiz'

İngiltere'den Zelenskiy'e yanıt: 'Rus insansız hava araçlarını engelleyemeyiz'

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı, İngiltere'nin neden İran'a yaptıkları gibi Rus insansız hava araçlarını engellemediğini açıkladı. 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T11:42+0300

2024-04-16T11:42+0300

2024-04-16T11:42+0300

ukrayna krizi

ingiltere

david cameron

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

nato

israil

iran

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a katıldığı bir radyo programında radyosu tarafından İngiltere'nin bu hafta İran'a karşı yaptığı gibi neden Rus insansız hava araçlarının saldırılarını engellemediği soruldu.Cameron sözlerinin başında İngiltere'nin Ukrayna'ya saldırmak üzere yola çıkan Rus insansız hava araçlarını engellemeyeceğini belirterek konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Cameron konuşmasında ayrıca, NATO güçlerinin Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmesinin 'çatışmanın endişe verici bir şekilde tırmanmasına' yol açacağını söyledi.Cameron, "Biz şahsen Ukraynalılara yardım etmek için diğer tüm ülkelerden daha fazlasını yaptık. 60 binden fazla asker eğittik, onlara tanksavar silahları, uzun menzilli toplar ve tanklar sağlayan ilk biz olduk" dedi.İngiltere Dışişleri Bakanı İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının önemli olduğunu belirterek -İsrail'in karşılık verme hakkı olmakla birlikte- taraflara durumu tırmandırmaması çağrısında bulunduklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/ukraynayi-da-israili-korudugunuz-gibi-koruyun-diyen-zelenskiye-abdden-yanit-1082812783.html

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ingiltere, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, nato, israil, iran