https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/iaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilari-kinadi-1082802664.html

IAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları kınadı

IAEA Genel Direktörü Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları kınadı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yönelik saldırıların tesisin güvenlik... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T00:01+0300

2024-04-16T00:01+0300

2024-04-16T00:11+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

bmgk

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

vasiliy nebenzya

zaporojye

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IAEA Genel Direktörü Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) oturumunda yaptığı konuşmada Zaporojye NGS’ye yapılan son saldırıların, kendisinin tesis ile ilgili oluşturduğu 5 güvenlik ilkesinden birini defalarca ihlal ettiğini söyledi.Grossi, özellikle de reaktörler, kullanılmış yakıt depolama tesisleri, diğer kritik altyapı veya personel olmak üzere tesisten veya tesise yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu hatırlattı.‘Zaporojye NGS’ye saldırılara derhal son verilmeli’Zaporojye NGS’ye saldırılara derhal son verilmesi gerektiğini vurgulayan Grossi, santraldeki nükleer güvenliğin zayıfladığına dikkat çekti.Grossi, “Bu pervasız saldırılara derhal son verilmesi gerekiyor. Neyse ki bu sefer radyolojik bir olaya yol açmamış olsalar da, nükleer güvenliğin zaten zayıflamış olduğu Zaporojye NGS’deki riski önemli ölçüde artırıyor” vurgusunu yaptı.IAEA Genel Direktörü, reaktörlerin ‘soğuk durdurma’ vaziyetine geçirilmesine rağmen, Zaporojye NGS’de büyük bir nükleer kaza riskinin oldukça gerçek olduğunun altını çizdi.Rusya: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları derhal kınadığı için IAEA’ya minnettarızRusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada Rusya’nın Zaporojye NGS’ye yönelik doğrudan saldırıları derhal ve açık bir şekilde kınamasından dolayı IAEA yönetimine minnettar olduğunu belirtti.Rusya’nın santralin güvenliğini sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Nebenzya, IAEA ve uluslararası toplumunun duyarlı üyelerini dünyayı nükleer bir olaydan kurtarmak için her şeyi yapmaya çağırdı.Nebenzya, “Ukrayna’nın Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıları devam ederse, hiç kimse bölgesel ve hatta küresel ölçekte bir nükleer felaketi tamamen göz ardı edemez” diye konuştu.Rus diplomat, en önemli adımlardan birinin, dünyayı birçok kez felaketin eşiğine getiren Ukrayna’nın eylemlerinin doğrudan ve açık bir şekilde kınanması olacağının altını çizdi.Nebenzya, “Ukrayna’nın santrali bombalaması, askeri sorunlara getirilecek herhangi bir çözümle haklı gösterilemez. Rusya, Zaporojye NGS’ye asla ağır silahlar konuşlandırmadı ve onun topraklarından herhangi bir saldırı gerçekleştirmedi” vurgusunu yaptı.Nebenzya, Rusya’nın IAEA’ya Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıların kaynağını gösterme çağrısında bulunarak, bunun siyasi bir mesele değil, nükleer güvenlik meselesi olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html

zaporojye

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uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, zaporojye