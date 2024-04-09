https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca
Sputnik Türkiye
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıyı tehlikeli ve sorumsuzca olarak nitelendirdi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T22:15+0300
2024-04-09T22:15+0300
2024-04-09T22:47+0300
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zaporojye
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (ZNGS) yönelik saldırının tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek, bunu yapanların ateşle oynadığını söyledi.Grossi, “Bugünkü olay her ne kadar santral alanının dışında gerçekleşmiş olsa da, nükleer güvenliğe yönelik ciddi tehdit oluşturmaları ve askeri itidal yönünde defalarca yaptığımız çağrılara rağmen bu tür saldırıların devam etmesi kaygı vericidir. Bu saldırıların arkasında olanlar ateşle oynuyorlar” dedi.Grossi, nükleer santrale yönelik saldırıların ‘son derece tehlikeli ve sorumsuzca’ olduğunu belirterek, bunların durdurulması çağrısında bulundu.Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-gorusmemiz-profesyonel-ve-samimi-idi-1081529092.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rafael grossi
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rafael grossi
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca
22:15 09.04.2024 (güncellendi: 22:47 09.04.2024)
UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıyı tehlikeli ve sorumsuzca olarak nitelendirdi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (ZNGS) yönelik saldırının tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek, bunu yapanların ateşle oynadığını söyledi.
Grossi, “Bugünkü olay her ne kadar santral alanının dışında gerçekleşmiş olsa da, nükleer güvenliğe yönelik ciddi tehdit oluşturmaları ve askeri itidal yönünde defalarca yaptığımız çağrılara rağmen bu tür saldırıların devam etmesi kaygı vericidir. Bu saldırıların arkasında olanlar ateşle oynuyorlar” dedi.
Grossi, nükleer santrale yönelik saldırıların ‘son derece tehlikeli ve sorumsuzca’ olduğunu belirterek, bunların durdurulması çağrısında bulundu.
Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurmuştu.