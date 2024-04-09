https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca

Sputnik Türkiye

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye NGS’ye yönelik saldırıyı tehlikeli ve sorumsuzca olarak nitelendirdi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T22:15+0300

2024-04-09T22:15+0300

2024-04-09T22:47+0300

dünya

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

rafael grossi

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, yaptığı açıklamada Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (ZNGS) yönelik saldırının tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek, bunu yapanların ateşle oynadığını söyledi.Grossi, “Bugünkü olay her ne kadar santral alanının dışında gerçekleşmiş olsa da, nükleer güvenliğe yönelik ciddi tehdit oluşturmaları ve askeri itidal yönünde defalarca yaptığımız çağrılara rağmen bu tür saldırıların devam etmesi kaygı vericidir. Bu saldırıların arkasında olanlar ateşle oynuyorlar” dedi.Grossi, nükleer santrale yönelik saldırıların ‘son derece tehlikeli ve sorumsuzca’ olduğunu belirterek, bunların durdurulması çağrısında bulundu.Daha önce Zaporojye NGS’nin basın servisi, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın dünyanın tek tam ölçekli reaktör salonu simülatörünün bulunduğu santralin eğitim merkezinin bulunduğu binaya saldırdığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/uaea-genel-direktoru-grossi-putin-ile-gorusmemiz-profesyonel-ve-samimi-idi-1081529092.html

zaporojye

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, rafael grossi