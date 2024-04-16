https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-6-10-derece-uzerine-cikacak-1082834524.html
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "Bu hafta en yüksek sıcaklıklar... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T19:27+0300
2024-04-16T19:27+0300
2024-04-16T19:27+0300
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türkiye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
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Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, "Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak" diye konuştu.En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana'da 32, Güneydoğu Anadolu'da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktardı. 3 büyükşehirde hava durumuCengiz Çelik, Ankara'da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.Perşembe ve cuma günü İstanbul'da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek. dedi.Çelik, İzmir'de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-uyardi-bazi-illerimizde-sicakliklarin-30-derecenin-uzerine-cikmasi-bekleniyor-1082800356.html
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yarın hava nasıl olacak? 17 nisan hava durumu tahminleri, hava nasıl olacak, bu hafta hava nasıl olacak?
yarın hava nasıl olacak? 17 nisan hava durumu tahminleri, hava nasıl olacak, bu hafta hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-10 derece üzerine çıkacak. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik "Bu hafta en yüksek sıcaklıklar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek. Sıcaklıkların Adana'da 32, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 30-31 dereceye kadar çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Hava sıcaklıkları bu hafta yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam edeceğini belirten Çelik, "Bu hafta sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece kadar üzerinde seyredecek. Hafta sonu sıcaklıklar 4-5 derece düşecek ancak hala mevsim normallerinin üzerinde olacak" diye konuştu.
En yüksek sıcaklıkların Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların Adana'da 32, Güneydoğu Anadolu'da 30-31 dereceye kadar çıkmasını beklediklerini dile getirdi. Çelik, buralarda sıcaklıkların ilçe bazlı daha da yükselebileceğini söyledi.
Batı bölgelerinde ısınmaya bağlı aralıklarla yağış beklendiğini ancak bunun gün boyu sürmeyeceğini belirten Çelik, Kıyı Ege ve Kuzey Ege'de kısa süreli sağanak geçişinin olacağını ifade etti.
Çelik, hafta sonu ise kuzeybatı bölgelerinin tamamında yağış görüleceğini, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktardı.
3 büyükşehirde hava durumu
Cengiz Çelik, Ankara'da cumartesiye kadar yağış beklenmediğini, sıcaklıkların hafta içi 26-28 derece civarında olacağını, hafta sonu ise 22 dereceye düşeceğini bildirdi.
Perşembe ve cuma günü İstanbul'da kısa süreli, gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Çelik, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde olacak. Hafta sonu ise 19-20 dereceye kadar düşecek. dedi.
Çelik, İzmir'de gelecek 3 gün boyunca kısa süreli sağanak geçişi beklendiğini, sıcaklıkların hafta sonuna doğru 4-5 derece düşeceğini ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini söyledi.