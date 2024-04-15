https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/bakan-ozhaseki-uyardi-bazi-illerimizde-sicakliklarin-30-derecenin-uzerine-cikmasi-bekleniyor-1082800356.html
Bakan Özhaseki uyardı: 'Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor'
Bakan Özhaseki uyardı: 'Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde salı günü itibariyle sıcaklıklarda artış bekleniyor. Mevsim normallerinin 4 ila 10 üstünde seyretmesinin beklenen sıcak havayla ilgili... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T21:29+0300
2024-04-15T21:29+0300
2024-04-15T21:29+0300
türkiye
sıcak hava
sıcak
mehmet özhaseki
türkiye
hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/18/1081058260_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4efe445c0c70ce9fc115c92ca458b2d8.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/kirada-tavan-uygulamasi-kalkarsa-zam-orani-ne-olacak-1082797120.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/18/1081058260_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e63d66b74b0f1346e7f78064902de17.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yarın hava nasıl olacak, sıcaklıkta artış, sıcaklık mevsim normallerinin üstü
yarın hava nasıl olacak, sıcaklıkta artış, sıcaklık mevsim normallerinin üstü
Bakan Özhaseki uyardı: 'Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması bekleniyor'
Türkiye genelinde salı günü itibariyle sıcaklıklarda artış bekleniyor. Mevsim normallerinin 4 ila 10 üstünde seyretmesinin beklenen sıcak havayla ilgili açıklama yapan Bakan Özhaseki "Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte" diyerek yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."