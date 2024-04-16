https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-cumhurbaskani-erdogan-ve-bakan-simsek-krizi-iddalarina-yanit-1082819149.html
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek krizi iddalarına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek krizi iddalarına yanıt
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü’... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:13+0300
2024-04-16T12:13+0300
2024-04-16T12:13+0300
türkiye
dezenformasyonla mücadele merkezi
recep tayyip erdoğan
mehmet şimşek
kriz
yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü’ iddiasının doğru olmadığını belirtti.Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:
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dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, kriz, yalanlama
dezenformasyonla mücadele merkezi, recep tayyip erdoğan, mehmet şimşek, kriz, yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek krizi iddalarına yanıt
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü’ iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü’ iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Söz konusu açıklamada şu cümlelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.
Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.