https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cin-devlet-baskani-si-scholz-ile-ukrayna-krizini-gorustu-1082814648.html

Çin Devlet Başkanı Şi, Scholz ile Ukrayna krizini görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, Scholz ile Ukrayna krizini görüştü

Sputnik Türkiye

Çin'i ziyaret eden Almanya Başbakanı Scholz'u başkent Pekin'de kabul eden Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna'daki çatışmanın bir an önce çözüme kavuşturulması... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T10:56+0300

2024-04-16T10:56+0300

2024-04-16T10:57+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkeye üç günlük ziyarette bulunan Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna krizini masaya yatırırken, nükleer silah kullanımına ve barışçıl nükleer tesislere saldırılara karşı olduklarını söyledi.Çin Devlet kanalı tarafından yapılan açıklamada, Şi’nin Scholz ile Ukrayna krizi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu, iki liderin, "Çin ve Almanya'nın BM Şartı'nın hedef ve ilkelerini korumaya kararlı oldukları, nükleer silah kullanımına ve barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı olduklarını" dile getirdikleri aktarıldı.Şi, ayrıca Almanya Başbakanı ile görüşmesinde, Ukrayna krizinin kontrolden çıkmasını önlemek için tüm tarafların mümkün olan en kısa sürede barışı yeniden tesis etmek adına çalışması gerektiğini ekledi.Tarafların, uluslararası gıda güvenliği sorunlarının uygun bir şekilde çözülmesinden ve uluslararası insancıl hukuka uyulmasından yana olduklarını da kaydettiği belirtildi.Scholz'dan Çinli otomobil üreticilerine ‘adil rekabet’ çağrısıAlmanya Başbakanı Olaf Scholz, Çin ziyaretinde otomobil üreticilerine ‘adil rekabet’ çağrısında bulundu.Şangay'da Tongji Üniversitesi öğrencileriyle buluşan Scholz, Çin'de Alman otomobil şirketlerinin yatırımlarına değinirken, "Her zaman açık olması gereken tek şey, rekabetin adil olması gerektiğidir" ifadesini kullandı.Adil rekabetle aşırı üretimin olmayacağını ve telif haklarının zarar görmeyeceğini aktaran Scholz, Alman şirketlerin pazara tam erişimi, lisanslar, fikri mülkiyetin korunması ya da yasal kesinlik konularında Çin'den taleplerinin devam ettiğini dile getirdi.Çin'den gelen rekabet konusunda korkuya gerek olmadığını yineleyen Scholz, Japon ve Kore otomobillerinin Alman pazarına girdiğinde tüm pazarı ele geçirebileceklerine yönelik değerlendirmeleri hatırlattı.Olaf Scholz, "Artık Almanya'da Japon arabaları var, Japonya'da da Alman arabaları var. Aynı şey Çin ve Almanya için de geçerli" dedi.İş dünyası heyetiyle gerçekleştirdiği ziyarette Scholz, Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumların güçlendirilmesi konusunda da çağrıda bulundu.Scholz, ayrıca Alman otomobil tedarikçisi Bosch'un Chongqing'deki hidrojen yakıt hücresi tesisini ziyaret etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/almanya-disisleri-bakani-baerbock-putin-natoyu-ukraynadaki-catismaya-cekmek-istiyor-1082233111.html

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