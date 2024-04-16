https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/islam-memisten-dolar-uyarisi-14-gun-sonra-her-sey-degisecek-1082820843.html
İslam Memiş'ten dolar uyarısı: '14 gün sonra her şey değişecek'
İslam Memiş'ten dolar uyarısı: '14 gün sonra her şey değişecek'
Sputnik Türkiye
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından piyasalarda bayram tatili sonrası sakin bir çıkış gözlemlendi. Fakat yatırımcılar, dolar kurunda nasıl bir... 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:46+0300
2024-04-16T12:46+0300
2024-04-16T12:46+0300
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İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimalinden duyulan endişe, altın, gümüş ve dolara olan talebi artırdı.13 Nisan akşam saatlerinde gerçekleşen misilleme saldırısı sonrasında piyasa yeni haftaya sakin başlasa da, artan endişeler alımları teşvik etti. Belirsizlik ve gergin bir hafta yatırımcıların odak noktası oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Fırsat kollamaya devam edeceğiz" diyerek tavsiyelerde bulundu. Dolar kuru yeni güne 32.42 TL, Euro 34.47 TL, İngiliz Sterlini 40.35 TL ve İsviçre Frangı 35.54 TL'den başladı.'Dolar şu an çok ucuz'"Beklenen İran misillemesi gerçekleşti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çatışma küresel piyasaları bambaşka bir yere götürür. Alımlar yapılmaya başlandı." diyen uzman isim Memiş Doların şu an çok ucuz olduğunu belirtti ve açıklamalarına devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/darphane-ve-uzmanlar-kuyumcularda-bile-satiyor-diyerek-uyardi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1082812976.html
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İslam Memiş'ten dolar uyarısı: '14 gün sonra her şey değişecek'
İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından piyasalarda bayram tatili sonrası sakin bir çıkış gözlemlendi. Fakat yatırımcılar, dolar kurunda nasıl bir hareket olacağını merak ediyor. Para ve altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten de yatırımcılara 'dolar almaları' konusunda uyarı geldi.
İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimalinden duyulan endişe, altın, gümüş ve dolara olan talebi artırdı.13 Nisan akşam saatlerinde gerçekleşen misilleme saldırısı sonrasında piyasa yeni haftaya sakin başlasa da, artan endişeler alımları teşvik etti. Belirsizlik ve gergin bir hafta yatırımcıların odak noktası oldu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Fırsat kollamaya devam edeceğiz" diyerek tavsiyelerde bulundu. Dolar kuru yeni güne 32.42 TL, Euro 34.47 TL, İngiliz Sterlini 40.35 TL ve İsviçre Frangı 35.54 TL'den başladı.
"Beklenen İran misillemesi gerçekleşti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çatışma küresel piyasaları bambaşka bir yere götürür. Alımlar yapılmaya başlandı." diyen uzman isim Memiş Doların şu an çok ucuz olduğunu belirtti ve açıklamalarına devam etti:
"Tatilde olduğumuzdan şanslı bir süreç geçirdik. Şansımız ne kadar daha devam edecek onu kimse bilmiyor. Misilleme sırası İsrail’de. İsrail misilleme yaparsa çarşı pazar yine karışır. Ben ne mi yapıyorum? Dolar ucuz kaldı. Dolar alıyorum. Çünkü altını daha ucuza almak ve parite yapmak için lazım olacak. Ons taraftaki düşüşler gerçekleştiğinde dolar ile altın alınacak. Düşüş için Nisan olmadı Mayıs olur. Sonuçta hazırlığımı yapıyorum. Dolar da 31,25 TL ve 34,50 TL bant aralığını takip edeceğim. Her düşüş fırsat olacak."