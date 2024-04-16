https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/islam-memisten-dolar-uyarisi-14-gun-sonra-her-sey-degisecek-1082820843.html

İslam Memiş'ten dolar uyarısı: '14 gün sonra her şey değişecek'

İslam Memiş'ten dolar uyarısı: '14 gün sonra her şey değişecek'

Sputnik Türkiye

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından piyasalarda bayram tatili sonrası sakin bir çıkış gözlemlendi. Fakat yatırımcılar, dolar kurunda nasıl bir... 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T12:46+0300

2024-04-16T12:46+0300

2024-04-16T12:46+0300

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İran ve İsrail arasında olası bir savaş ihtimalinden duyulan endişe, altın, gümüş ve dolara olan talebi artırdı.13 Nisan akşam saatlerinde gerçekleşen misilleme saldırısı sonrasında piyasa yeni haftaya sakin başlasa da, artan endişeler alımları teşvik etti. Belirsizlik ve gergin bir hafta yatırımcıların odak noktası oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara "Fırsat kollamaya devam edeceğiz" diyerek tavsiyelerde bulundu. Dolar kuru yeni güne 32.42 TL, Euro 34.47 TL, İngiliz Sterlini 40.35 TL ve İsviçre Frangı 35.54 TL'den başladı.'Dolar şu an çok ucuz'"Beklenen İran misillemesi gerçekleşti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu çatışma küresel piyasaları bambaşka bir yere götürür. Alımlar yapılmaya başlandı." diyen uzman isim Memiş Doların şu an çok ucuz olduğunu belirtti ve açıklamalarına devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/darphane-ve-uzmanlar-kuyumcularda-bile-satiyor-diyerek-uyardi-sahte-altin-nasil-anlasilir-1082812976.html

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