https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/cevahir-avmde-bir-kisi-atlayarak-intihar-etti-1082818438.html
Cevahir AVM'de bir kişi atlayarak intihar etti
Cevahir AVM'de bir kişi atlayarak intihar etti
Sputnik Türkiye
Son dönemde birbiri ardından intihar girişimlerinin yaşandığı İstanbul Şişli'deki Cevahir AVM'de bir intihar olayı daha gerçekleşti. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T12:10+0300
2024-04-16T12:10+0300
2024-04-16T12:23+0300
türkiye
intihar
intihar
intihar girişimi
intihar notu
cevahir avm
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İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de bir kişi intihar etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Güvenlik görevlilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/yerlikayadan-selektorle-radar-uyarisi-yapanlara-iliskin-aciklama-cezalar-iptal-edildi-1082817931.html
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intihar, intihar, intihar girişimi, intihar notu, cevahir avm
intihar, intihar, intihar girişimi, intihar notu, cevahir avm
Cevahir AVM'de bir kişi atlayarak intihar etti
12:10 16.04.2024 (güncellendi: 12:23 16.04.2024)
Son dönemde birbiri ardından intihar girişimlerinin yaşandığı İstanbul Şişli'deki Cevahir AVM'de bir intihar olayı daha gerçekleşti.
İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de bir kişi intihar etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Güvenlik görevlilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.