Cevahir AVM'de bir kişi atlayarak intihar etti

İstanbul Şişli'de bulunan Cevahir AVM'de bir kişi intihar etti. Sosyal medyaya düşen görüntülerde bir kişinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Güvenlik görevlilerin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.