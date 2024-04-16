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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1082824530.html
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, 22-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacağı belirtildi. 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T14:55+0300
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dünya
almanya
frank-walter steinmeier
türkiye
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Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek. Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenlinin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin, 23 Mayıs'ta 75. yılını kutlayacak günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek haftaki ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtildi.Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi. Steinmeier burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelecek.Steinmeier'in ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, gezisinin ikinci gününde, depremzedeler için sığınma evini ve inşasını Almanya'nın desteklediği Gaziantep'te bir okulu ziyaret edeceği ve burada 23 Nisan kutlamalarına katılacağı belirtildi.Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.Ankara Üniversitesi'ni de ziyareti planlanan Steinmeier, Anıtkabir'i de ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231128/almanya-cumhurbaskani-steinmeier-israilde-1077850231.html
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almanya, frank-walter steinmeier, türkiye, ziyaret, istanbul, gaziantep, ankara, ankara üniversitesi, anıtkabir, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
almanya, frank-walter steinmeier, türkiye, ziyaret, istanbul, gaziantep, ankara, ankara üniversitesi, anıtkabir, recep tayyip erdoğan, ekrem imamoğlu, 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'yi ziyaret edecek

14:55 16.04.2024 (güncellendi: 14:56 16.04.2024)
© AFP 2023 / MARKUS SCHREIBER Frank-Walter Steinmeier
 Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2024
© AFP 2023 / MARKUS SCHREIBER
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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, 22-24 Nisan tarihleri arasında Türkiye'ye ziyarette bulunacağı belirtildi.
Almanya Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaret, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla gerçekleşecek. Steinmeier'in, 22-24 Nisan'daki ziyaretinin İstanbul, Gaziantep ve Ankara'yı kapsayacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in bu ziyaretle iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamak, özellikle de Almanya'da yaşayan milyonlarca Türk kökenlinin yaşam hikayeleri ve başarı öykülerini takdir etmek istediği ifade edildi.
Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin, 23 Mayıs'ta 75. yılını kutlayacak günümüz Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ayrılmaz parçası olduğu vurgulanan açıklamada, gelecek haftaki ziyaretin Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye'ye yapacağı ilk ziyaret olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, binlerce Türk işçinin trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesinin beklendiği ziyarette, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesinin beklendiği ifade edildi. Steinmeier burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de bir araya gelecek.
Steinmeier'in ayrıca çeşitli etkinlikler çerçevesinde iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, gezisinin ikinci gününde, depremzedeler için sığınma evini ve inşasını Almanya'nın desteklediği Gaziantep'te bir okulu ziyaret edeceği ve burada 23 Nisan kutlamalarına katılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, siyasi temaslarda bulunmak üzere 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geleceği bildirildi.
Ankara Üniversitesi'ni de ziyareti planlanan Steinmeier, Anıtkabir'i de ziyaret ederek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.
lmanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail’de mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İsrail’de
28 Kasım 2023, 02:24
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