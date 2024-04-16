https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/1082805454.html

Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı

Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı

Sputnik Türkiye

Dubai'de 24 ayar altından 0.1 gram ağırlığında banknot basıldı 16.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-16T01:55+0300

2024-04-16T01:55+0300

2024-04-16T01:55+0300

multimedya

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

dubai

fotoğraf

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu. Resmi para birimi olmayan Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu.

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

dubai

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2024

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Sputnik Türkiye

фото, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, fotoğraf