https://anlatilaninotesi.com.tr/20240416/1082805454.html
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Sputnik Türkiye
Dubai'de 24 ayar altından 0.1 gram ağırlığında banknot basıldı 16.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-16T01:55+0300
2024-04-16T01:55+0300
2024-04-16T01:55+0300
multimedya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
fotoğraf
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu. Resmi para birimi olmayan Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu.
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
dubai
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фото, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, fotoğraf
фото, bae, birleşik arap emirlikleri (bae), dubai, fotoğraf
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından 0.1 gram ağırlığında banknot basıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde bir şirket, her biri 0.1 gram ağırlığında olan 24 ayar altın banknotları satışa sundu.
Resmi para birimi olmayan Dubai manzarası basılı banknotlar, hatıra olarak şirket tarafından müşterilere sunuldu.
© AA / Fadel Dawod Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
© AA / Fadel Dawod Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
© AA / Fadel Dawod Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
© AA / Fadel Dawod Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
© AA / Fadel Dawod Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı
Dubai'de 24 ayar altından banknot basıldı