https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/vanda-konser-izdihami-seyirciler-salona-giriste-birbirini-ezdi-camlari-patlatti-1082781633.html

Van'da konser izdihamı: Seyirciler salona girişte birbirini ezdi, camları patlattı

Van'da konser izdihamı: Seyirciler salona girişte birbirini ezdi, camları patlattı

Sputnik Türkiye

İran’a girişi yasaklı ünlü şarkıcı Moein’in Van konseri öncesinde gerginlik yaşandı. 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T14:07+0300

2024-04-15T14:07+0300

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moein

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesin'de düzenlenen İranlı ünlü şarkıcı Moein’in konseri öncesinde gerginlik yaşandı. Konseri izlemek için günler öncesinden Van’a gelen binlerce İranlı turist, konserin yapılacağı Van YYÜ Kapalı Spor Salonu'na akın etti. Salon önünde uzun kuyruklar oluşturan İranlı turistler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Organizasyonun zayıf kaldığı konser öncesinde saatin ilerlemesi üzerine binlerce İranlı turist aynı anda konserin yapılacağı salona daldı. İranlıların salonun camları ile kapısını kırarak içeri dalmaları cep telefonlarına yansıdı.

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