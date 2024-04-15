https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/istanbulun-ortasinda-film-gibi-olay-dusmanina-benzetti-yanlis-adami-vurdu-1082779429.html
İstanbul'un ortasında film gibi olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu
İstanbul'un ortasında film gibi olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’nda 17 yaşındaki bir şahıs, husumetlisine benzettiği genci takip edip bacağından vurdu. 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T13:31+0300
2024-04-15T13:31+0300
2024-04-15T13:32+0300
türkiye
beyoğlu
beyoğlu belediyesi
bacak
vurulma
silahlı saldırı
silahlı saldırgan
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Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, bir şahıs husumetlisine benzettiği genci takibe aldı. Dakikalarca genci takip eden şahıs yokuş yukarıya çıktığı esnada arkasından koşarak silahla bacağından vurdu. Saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran S.D. (22) yaralanarak yere savruldu. Saldırgan da koşarak kayıplara karıştı. Yaralı genç saldırganın arkasından bağırırken, sesleri duyanlar ise koşarak olay yerine geldi.Arkasından yaklaşıp bacağından vurduSaldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci arkasından takip ediyor. Ardından koşarak bacağına ateş ediyor. Genç yere düşerken, saldırgan ise kaçıyor. İnsanlar koşarak genci yanına geliyor.Beyoğlu Asayiş polisi fırsatı kaçırmayıp yakaladıÖte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganın A.H. (17) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen saldırgan A.H.’nin Ramazan Bayramı’nda Bahçelievler’de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı.
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beyoğlu, beyoğlu belediyesi, bacak, vurulma, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
beyoğlu, beyoğlu belediyesi, bacak, vurulma, silahlı saldırı, silahlı saldırgan
İstanbul'un ortasında film gibi olay: Düşmanına benzetti, yanlış adamı vurdu
13:31 15.04.2024 (güncellendi: 13:32 15.04.2024)
Beyoğlu’nda 17 yaşındaki bir şahıs, husumetlisine benzettiği genci takip edip bacağından vurdu.
Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi’nde önceki ay meydana gelen olayda, bir şahıs husumetlisine benzettiği genci takibe aldı. Dakikalarca genci takip eden şahıs yokuş yukarıya çıktığı esnada arkasından koşarak silahla bacağından vurdu. Saldırı sonucu neye uğradığını şaşıran S.D. (22) yaralanarak yere savruldu. Saldırgan da koşarak kayıplara karıştı. Yaralı genç saldırganın arkasından bağırırken, sesleri duyanlar ise koşarak olay yerine geldi.
Arkasından yaklaşıp bacağından vurdu
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesini olmadığı öğrenildi. Yaşanan saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı. Görüntülerde, saldırgan genci arkasından takip ediyor. Ardından koşarak bacağına ateş ediyor. Genç yere düşerken, saldırgan ise kaçıyor. İnsanlar koşarak genci yanına geliyor.
Beyoğlu Asayiş polisi fırsatı kaçırmayıp yakaladı
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Saldırganın kaçış güzergahındaki kameraları tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganın A.H. (17) olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaklaşık 2 ay boyunca saklandığı öğrenilen saldırgan A.H.’nin Ramazan Bayramı’nda Bahçelievler’de yaşayan annesinin evine geleceği bilgisine ulaştı.