https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ukrayna-son-24-saatte-yaklasik-900-asker-daha-yitirdi-1082785793.html
Ukrayna, son 24 saatte yaklaşık 900 asker daha yitirdi
Ukrayna, son 24 saatte yaklaşık 900 asker daha yitirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam özel askeri harekatın son bir gün içinde Kiev rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 900 asker daha kaybettiğini... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T16:08+0300
2024-04-15T16:08+0300
2024-04-15T16:25+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında günlük brifingini yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 30 Ukrayna askerini öldürdü.Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus güçler, yaklaşık 420 Ukrayna askeri ile 1 tank, 1 İngiliz yapımı L-119 obüsünü imha etti.Avdeyevka yönünde taktik konumunu güçlendiren Rus askerler, püskürttükleri 7 karşı saldırıda yaklaşık 295 asker, 1 tank, 1 Alman yapımı Marder zırhlı personel taşıyıcı da dahil 4 zırhlı aracı imha etti.Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 90 askerin yanı sıra 1 ABD yapımı M777 obüsü, 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-30 obüsünü etkisiz hale getirdi.Herson yönünde Ukraynalı güçler, yaklaşık 60 askerin yanı sıra 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-20 obüsü kaybetti.Ukrayna ordusuna ait bir komuta ve gözlem noktası ile 270 İHA, 6 ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.DHC: Ukrayna ordusu Çasov Yar’dan sivillerin tahliye edilmesine engel oluyorRus güçlerin taarruzunu yavaşlatmak için Çasov Yar’dan sivillerin tahliyesine engel olan Ukrayna ordusunun sadece çevrimiçi olarak Rusya’ya bilgi verme olasılığını ortadan kaldırmak için gençlerin şehirden gitmelerine izin vermediği belirtildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Çasov Yar’da kalan sivillerin zorunlu tahliyesinin durdurulduğunu belirterek şunu dedi:Zorunlu tahliye sırasında önce gençlerin çıkarıldığına dikkat çeken Kimakovskiy, gençlerin modern bilgi teknolojilerini kullanarak Ukrayna ordusu hakkında faydalı bilgileri Rus güçlere aktarabileceğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu, avdeyevka, donetsk, kupyansk, herson
Ukrayna, son 24 saatte yaklaşık 900 asker daha yitirdi
16:08 15.04.2024 (güncellendi: 16:25 15.04.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam özel askeri harekatın son bir gün içinde Kiev rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 900 asker daha kaybettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında günlük brifingini yayınladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 30 Ukrayna askerini öldürdü.
Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus güçler, yaklaşık 420 Ukrayna askeri ile 1 tank, 1 İngiliz yapımı L-119 obüsünü imha etti.
Avdeyevka yönünde taktik konumunu güçlendiren Rus askerler, püskürttükleri 7 karşı saldırıda yaklaşık 295 asker, 1 tank, 1 Alman yapımı Marder zırhlı personel taşıyıcı da dahil 4 zırhlı aracı imha etti.
Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 90 askerin yanı sıra 1 ABD yapımı M777 obüsü, 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-30 obüsünü etkisiz hale getirdi.
Herson yönünde Ukraynalı güçler, yaklaşık 60 askerin yanı sıra 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-20 obüsü kaybetti.
Ukrayna ordusuna ait bir komuta ve gözlem noktası ile 270 İHA, 6 ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.
DHC: Ukrayna ordusu Çasov Yar’dan sivillerin tahliye edilmesine engel oluyor
Rus güçlerin taarruzunu yavaşlatmak için Çasov Yar’dan sivillerin tahliyesine engel olan Ukrayna ordusunun sadece çevrimiçi olarak Rusya’ya bilgi verme olasılığını ortadan kaldırmak için gençlerin şehirden gitmelerine izin vermediği belirtildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Çasov Yar’da kalan sivillerin zorunlu tahliyesinin durdurulduğunu belirterek şunu dedi:
Bunu neden yapıyorlar? Bunu, taarruzumuzu yavaşlatmak için yapıyorlar. Çünkü şunu iyi biliyorlar ki, orada sivillerin olduğunu dikkate alarak savaşıyoruz. Mariopol’de ve diğer şehirlerde öyle olduğunu biliyorlar. Artyomovsk’tan (Bahmut) sivilleri tahliye ederek büyük hata yaptılar. Artık böyle hata yapmayacaklarına inanıyorlar.
Zorunlu tahliye sırasında önce gençlerin çıkarıldığına dikkat çeken Kimakovskiy, gençlerin modern bilgi teknolojilerini kullanarak Ukrayna ordusu hakkında faydalı bilgileri Rus güçlere aktarabileceğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:
Gençleri ortadan kaldırmaya veya bir şekilde, Rusya’ya ve cumhuriyetlerimize yardım eden ağları tespit etmeye çalışıyorlar. Diğer yandan yaşlıları bırakıyorlar, şimdi Çasov Yar’da yaptıkları gibi. Yaşlıları yerinde kalmaya zorluyorlar ve şehirden çıkmalarına izin vermiyorlar. Onları bu durumun rehinesi ve kendilerine canlı kalkan haline getiriyorlar.