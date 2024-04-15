https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ukrayna-son-24-saatte-yaklasik-900-asker-daha-yitirdi-1082785793.html

Ukrayna, son 24 saatte yaklaşık 900 asker daha yitirdi

Ukrayna, son 24 saatte yaklaşık 900 asker daha yitirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam özel askeri harekatın son bir gün içinde Kiev rejimine bağlı güçlerin yaklaşık 900 asker daha kaybettiğini... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T16:08+0300

2024-04-15T16:08+0300

2024-04-15T16:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

avdeyevka

donetsk

kupyansk

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında günlük brifingini yayınladı.Bakanlığın açıklamasına göre Kupyansk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 30 Ukrayna askerini öldürdü.Donetsk yönünde daha avantajlı hatlara ulaşan Rus güçler, yaklaşık 420 Ukrayna askeri ile 1 tank, 1 İngiliz yapımı L-119 obüsünü imha etti.Avdeyevka yönünde taktik konumunu güçlendiren Rus askerler, püskürttükleri 7 karşı saldırıda yaklaşık 295 asker, 1 tank, 1 Alman yapımı Marder zırhlı personel taşıyıcı da dahil 4 zırhlı aracı imha etti.Güney Donetsk yönünde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştiren Rus ordusu, 90 askerin yanı sıra 1 ABD yapımı M777 obüsü, 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-30 obüsünü etkisiz hale getirdi.Herson yönünde Ukraynalı güçler, yaklaşık 60 askerin yanı sıra 1 İngiliz yapımı FH-70 obüsü ile 1 D-20 obüsü kaybetti.Ukrayna ordusuna ait bir komuta ve gözlem noktası ile 270 İHA, 6 ABD yapımı HIMARS roketi de imha edildi.DHC: Ukrayna ordusu Çasov Yar’dan sivillerin tahliye edilmesine engel oluyorRus güçlerin taarruzunu yavaşlatmak için Çasov Yar’dan sivillerin tahliyesine engel olan Ukrayna ordusunun sadece çevrimiçi olarak Rusya’ya bilgi verme olasılığını ortadan kaldırmak için gençlerin şehirden gitmelerine izin vermediği belirtildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Başkanı Denis Puşilin’in danışmanı İgor Kimakovskiy, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Çasov Yar’da kalan sivillerin zorunlu tahliyesinin durdurulduğunu belirterek şunu dedi:Zorunlu tahliye sırasında önce gençlerin çıkarıldığına dikkat çeken Kimakovskiy, gençlerin modern bilgi teknolojilerini kullanarak Ukrayna ordusu hakkında faydalı bilgileri Rus güçlere aktarabileceğini kaydederek şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/rus-ordusu-slavyanskta-bulunan-fransiz-parali-askerleri-vurdu-1082772349.html

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