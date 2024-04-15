https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ukrayna-donetske-yasakli-misket-bombalariyla-saldirdi-1082790401.html
Ukrayna, Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırdı
Ukrayna, Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırdı
Sputnik Türkiye
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO standardındaki 155 mm kalibreli 3 misket... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:45+0300
2024-04-15T17:45+0300
2024-04-15T17:45+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası atıldığını belirtti.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/ukrayna-son-24-saatte-yaklasik-900-asker-daha-yitirdi-1082785793.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, misket bombası, nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk
ukrayna, ukrayna ordusu, misket bombası, nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk
Ukrayna, Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırdı
Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Ukrayna ordusunun Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO standardındaki 155 mm kalibreli 3 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu.
Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yeniden misket bombalarıyla vurdu.
Temsilcilik, Donetsk'in Petrovskiy semtine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 3 misket bombası atıldığını belirtti.
Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.
Petrovskiy semti, Donetsk'in batısında yer alıyor ve kent merkezine en uzak yerleşim olarak biliniyor. Cephe hattına yakın noktadaki Petrovskiy, DHC'nin tek taraflı bağımsızlık ilan ettiği 2014 yılından beri düzenli olarak saldırılara maruz kalıyor.
155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor.
ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.