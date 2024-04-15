https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/toplu-iha-saldirilari-israilin-hava-savunma-sistemini-etkileyebilir-1082784022.html
‘Toplu İHA saldırıları, İsrail’in hava savunma sistemini etkileyebilir’
‘Toplu İHA saldırıları, İsrail’in hava savunma sistemini etkileyebilir’
Sputnik Türkiye
İran’ın kamikaze İHA’larla düzenleyeceği büyük çaplı saldırının kısa süre içinde İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe üzerinde büyük baskı... 15.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-15T17:00+0300
2024-04-15T17:00+0300
2024-04-15T17:00+0300
israil- filistin çatışması
iran
iran devrim muhafızları
insansız hava aracı (iha)
kamikaze insansız hava aracı (iha)
israil
israil-filistin
demir kubbe
demir kubbe hava savunma sistemi
tel aviv
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Çin devlet gazetesi Global Times’e konuşan askeri uzman Wei Dongxu, İran’ın sahip olduğu kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yüzlerce ve hatta binlerce kilometreye varan çok uzun menzile sahip olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:İsrail’in Demir Kubbe sisteminin kamikaze İHA’ları engelleyebilse de kısa süre içerisindeki toplu İHA saldırıları durumunda İsrail’in hava savunma sisteminin büyük baskıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.Tahran’ın bu İHA’ları Ortadoğu’daki İran yanlısı silahlı gruplara sağlama fırsatına sahip olduğunu da söyleyen Wei, bu grupların söz konusu araçları koordineli saldırı kapsamında İsrail sınırı yakınından fırlatabileceğini kaydetti.İran’ın ayrıca menzili 2 bin kilometreye varan balistik füze ve en az bin kilometre menzile sahip seyir füzelerine sahip olduğunu anımsatan Çinli uzman, Tahran’ın ateş gücünün Ortadoğu bölgesinin büyük kısmını kapsayacak yetenekte olduğunu belirterek, “İsrail hava savunma sistemleri, yoğun balistik füze veyakamikaze İHA’sı saldırısına karşı tam savunma sağlamaz. Hava üsleri vurulan İsrail’in karşı saldırı düzenleme kapasitesi de zayıflar" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html
iran
israil
tel aviv
tahran
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iran, iran devrim muhafızları, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, tel aviv, tahran, ortadoğu, çin
iran, iran devrim muhafızları, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha), israil, israil-filistin, demir kubbe, demir kubbe hava savunma sistemi, tel aviv, tahran, ortadoğu, çin
‘Toplu İHA saldırıları, İsrail’in hava savunma sistemini etkileyebilir’
İran’ın kamikaze İHA’larla düzenleyeceği büyük çaplı saldırının kısa süre içinde İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe üzerinde büyük baskı oluşturabileceği belirtildi.
Çin devlet gazetesi Global Times’e konuşan askeri uzman Wei Dongxu, İran’ın sahip olduğu kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yüzlerce ve hatta binlerce kilometreye varan çok uzun menzile sahip olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Bu İHA’ların teknolojisi ve yapısı nispeten basit olsa da kendilerine has avantajları var. İHA’lar alçak irtifalarda uçuyor, sürü taktiği kullanıyor, düşmanın hava savunma sistemini bastırıyor ve bölgedeki hedeflere saldırma fırsatını sağlıyor.
İsrail’in Demir Kubbe sisteminin kamikaze İHA’ları engelleyebilse de kısa süre içerisindeki toplu İHA saldırıları durumunda İsrail’in hava savunma sisteminin büyük baskıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.
Tahran’ın bu İHA’ları Ortadoğu’daki İran yanlısı silahlı gruplara sağlama fırsatına sahip olduğunu da söyleyen Wei, bu grupların söz konusu araçları koordineli saldırı kapsamında İsrail sınırı yakınından fırlatabileceğini kaydetti.
İran’ın ayrıca menzili 2 bin kilometreye varan balistik füze ve en az bin kilometre menzile sahip seyir füzelerine sahip olduğunu anımsatan Çinli uzman, Tahran’ın ateş gücünün Ortadoğu bölgesinin büyük kısmını kapsayacak yetenekte olduğunu belirterek, “İsrail hava savunma sistemleri, yoğun balistik füze veyakamikaze İHA’sı saldırısına karşı tam savunma sağlamaz. Hava üsleri vurulan İsrail’in karşı saldırı düzenleme kapasitesi de zayıflar" değerlendirmesinde bulundu.