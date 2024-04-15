https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/toplu-iha-saldirilari-israilin-hava-savunma-sistemini-etkileyebilir-1082784022.html

‘Toplu İHA saldırıları, İsrail’in hava savunma sistemini etkileyebilir’

‘Toplu İHA saldırıları, İsrail’in hava savunma sistemini etkileyebilir’

Sputnik Türkiye

İran’ın kamikaze İHA’larla düzenleyeceği büyük çaplı saldırının kısa süre içinde İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe üzerinde büyük baskı... 15.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-15T17:00+0300

2024-04-15T17:00+0300

2024-04-15T17:00+0300

israil- filistin çatışması

iran

iran devrim muhafızları

insansız hava aracı (iha)

kamikaze insansız hava aracı (iha)

israil

israil-filistin

demir kubbe

demir kubbe hava savunma sistemi

tel aviv

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Çin devlet gazetesi Global Times’e konuşan askeri uzman Wei Dongxu, İran’ın sahip olduğu kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) yüzlerce ve hatta binlerce kilometreye varan çok uzun menzile sahip olduğunu belirterek bu konuda şu değerlendirmede bulundu:İsrail’in Demir Kubbe sisteminin kamikaze İHA’ları engelleyebilse de kısa süre içerisindeki toplu İHA saldırıları durumunda İsrail’in hava savunma sisteminin büyük baskıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.Tahran’ın bu İHA’ları Ortadoğu’daki İran yanlısı silahlı gruplara sağlama fırsatına sahip olduğunu da söyleyen Wei, bu grupların söz konusu araçları koordineli saldırı kapsamında İsrail sınırı yakınından fırlatabileceğini kaydetti.İran’ın ayrıca menzili 2 bin kilometreye varan balistik füze ve en az bin kilometre menzile sahip seyir füzelerine sahip olduğunu anımsatan Çinli uzman, Tahran’ın ateş gücünün Ortadoğu bölgesinin büyük kısmını kapsayacak yetenekte olduğunu belirterek, “İsrail hava savunma sistemleri, yoğun balistik füze veyakamikaze İHA’sı saldırısına karşı tam savunma sağlamaz. Hava üsleri vurulan İsrail’in karşı saldırı düzenleme kapasitesi de zayıflar" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240415/iran-israile-duzenledigi-saldirida-hangi-fuze-ve-ihalari-kullandi-1082774518.html

iran

israil

tel aviv

tahran

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Sputnik Türkiye

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